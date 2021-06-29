Gündem Almanyada aşı randevusu alamayan vatandaş memleketi Tuncelide aşısını oldu Orada randevu almak çok zor
TUNCELİ

Almanya’da aşı randevusu alamayan vatandaş memleketi Tunceli’de aşısını oldu: Orada randevu almak çok zor

Almanya'da aşı randevusu alamayan vatandaşlar memleketlerine gelip aşı olabiliyor. Almanya’dan memleketine gelen Berhan Keser “Almanya’da randevusu bulamıyordum. Çarşıda bana sordular ben de aşı oldum. Orada randevu almak çok zor onun için burada oldum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Almanya’da aşı randevusu alamayan vatandaş memleketi Tunceli’de aşısını oldu: Orada randevu almak çok zor
Almanya’da aşı randevusu alamayan vatandaş memleketi Tunceli’de aşısını oldu.

Tunceli’de korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında aşılama çalışmalarına hız verildi. Bugüne kadar 66 binin üzerinde vatandaş aşı olurken, Almanya’da randevusu alamadığı için aşısını olamayan vatandaş da Tunceli’de aşısını oldu.

YURTDIŞINDAN GELİYORLAR

Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Hakkı Aktaş, “Zaman zaman yurtdışından gelen vatandaşların da aşılanması yapılıyor. Almanya’dan ilimize gelen çifte vatandaşımız orada aşısını olamamıştı. Burada yönlendirmemizle Biontech aşısını oldu. Yaşadığı memnuniyeti bize bildirdi” diye konuştu.

Toplum sağlığı merkezinde aşısını yaptırdığını aktaran 20 yaşındaki Gülnur Yumlu, aşı olduğu için kendini iyi hissettiğini söyledi.

Almanya’dan memleketine gelen Berhan Keser ise “Almanya’da randevusu bulamıyordum. Çarşıda bana sordular ben de aşı oldum. Orada randevu almak çok zor onun için burada oldum” ifadelerini kullandı.

Almanya'da aşı skandalı: Bir kişiye yanlışlıkla 5 doz yaptılar hastanelik oldu
KORONAVİRÜS
Almanya'da aşı skandalı: Bir kişiye yanlışlıkla 5 doz yaptılar hastanelik oldu
Abone Ol Google News
Ucuz altın diye bir şey yok!

'Ucuz altın' diye bir şey yok!

​Uzun yıllardır kuyumculuk yapan Yüksel'den kritik uyarı.
İstanbullular dikkat

İstanbullular dikkat

​Üç ilçede 16 saatlik su kesintisi yapılacak.
Tahliye kararına itiraz ettik

Savcılıktan iki çocuğun istismarı davası ile ilgili açıklama

​Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İlk uygulama Ankara'da.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten br>'Elmalı davasına' ilişkin açıklama.

Nişantaşı'nda<br>Lüks<br>Sağlıkla Buluşuyor

Nişantaşı'nda
Lüks
Sağlıkla Buluşuyor

​Lüksün de tanımı artık değişti.

Trabzonspor yeni transferini basının karşısına çıkardı.

​Otobüsün üstünde ölümüne yolculuk.

Dev çukurlar <br>ölüm saçıyor

Dev çukurlar
ölüm saçıyor

​İstanbul'da dehşete düşüren görüntü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.