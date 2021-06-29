Almanya’da aşı randevusu alamayan vatandaş memleketi Tunceli’de aşısını oldu: Orada randevu almak çok zor

Tunceli’de korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında aşılama çalışmalarına hız verildi. Bugüne kadar 66 binin üzerinde vatandaş aşı olurken, Almanya’da randevusu alamadığı için aşısını olamayan vatandaş da Tunceli’de aşısını oldu.

YURTDIŞINDAN GELİYORLAR

Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Hakkı Aktaş, “Zaman zaman yurtdışından gelen vatandaşların da aşılanması yapılıyor. Almanya’dan ilimize gelen çifte vatandaşımız orada aşısını olamamıştı. Burada yönlendirmemizle Biontech aşısını oldu. Yaşadığı memnuniyeti bize bildirdi” diye konuştu.

Toplum sağlığı merkezinde aşısını yaptırdığını aktaran 20 yaşındaki Gülnur Yumlu, aşı olduğu için kendini iyi hissettiğini söyledi.

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Almanya’dan memleketine gelen Berhan Keser ise “Almanya’da randevusu bulamıyordum. Çarşıda bana sordular ben de aşı oldum. Orada randevu almak çok zor onun için burada oldum” ifadelerini kullandı.