Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüyor: Bu sadece bir başlangıçtı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Dünya'ya dönüşü öncesi veda töreninde açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) uğurlama töreni düzenlendi.
"Sadece başlangıçtı"
"Sadece başlangıçtı"
Alper Gezeravcı Türkçe veda mesajında,
"Bu sadece bir başlangıçtı"
ifadelerini kullandı.
"İlham verici olmasını umuyorum"
"İlham verici olmasını umuyorum"
Gezeravcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu hikayenin başlangıcıydı. Türkiye'ye teşekkürler. Türkiye'nin ilk uzaylı insanlı görevini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sevgili gençlerimiz için ilham verici olmasını umuyorum."
Pazar sabaha karşı Dünya'ya dönecek
Pazar sabaha karşı Dünya'ya dönecek
Gezeravcı'nın yarın 14'te ayrılması bekleniyor. Türkiye saatiyle pazar sabaha karşı Dünya'ya dönmüş olacak.
#Alper Gezeravcı
#Uzay
#Dünya
34 dakika önce