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Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüyor: Bu sadece bir başlangıçtı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) uğurlama töreni düzenlendi. Alper Gezeravcı Türkçe veda mesajında, "Bu sadece bir başlangıçtı" ifadelerini kullandı.

17:58 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 18:13 - 2/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Dünya'ya dönüşü öncesi veda töreninde açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Dünya'ya dönüşü öncesi veda töreninde açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) uğurlama töreni düzenlendi.

"Sadece başlangıçtı"

Alper Gezeravcı Türkçe veda mesajında,
"Bu sadece bir başlangıçtı"
ifadelerini kullandı.

"İlham verici olmasını umuyorum"

Gezeravcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu hikayenin başlangıcıydı. Türkiye'ye teşekkürler. Türkiye'nin ilk uzaylı insanlı görevini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sevgili gençlerimiz için ilham verici olmasını umuyorum."

Pazar sabaha karşı Dünya'ya dönecek

Gezeravcı'nın yarın 14'te ayrılması bekleniyor. Türkiye saatiyle pazar sabaha karşı Dünya'ya dönmüş olacak.


Alper Gezeravcı gelecek nesle ilham olacak
Alper Gezeravcı gelecek nesle ilham olacak

Mars’ta uçan ilk helikopterin takım lideri olan Filistinli NASA Mühendisi Loay Elbasyouni, “Türkiye iyi bir uzay programına sahip. Daha önce çok sayıda uydu gönderdiler. Şimdi de astronot Alper Gezeravcı’yı gönderdiler. Gelecek nesillere örnek olacak. Aslında uzay çalışmaları yapanlar gelecek için bir mum yakıyor “ diyor. Bir yıldır Gazze’de yaşayan ailesini göremeyen Loay Elbasyouni, pek çok yakınını şehit vermiş. Elbasyouni şunları söylüyor: “Geçen gün öğretmenim ilacı olmadığı için öldü. Amcam okulun yakınında oturuyordu. Okulu bombaladıkları sırada öldü. Kuzenim ailemin ihtiyaçlarını karşılıyordu. O da öldü. Olanları açıklamak için ‘Savaş suçu’ demenin yeterli olduğunu düşünmüyorum.”


#Alper Gezeravcı
#Uzay
#Dünya
34 dakika önce
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