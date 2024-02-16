Alper Gezeravcı uzaydan İstanbul'u görüntüledi: Gözlerimi dolduran bir andı

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak 9 Şubat'ta dünyaya iniş yapmıştı.
Uzaydan İstanbul'u görüntüledi: Gözlerimi dolduran bir andı
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, uzaydan İstanbul'u fotoğrafladığı anı paylaştı.
Gezeravcı paylaşımına, "Uzayın sonsuz derinliklerinden İstanbul'u seyretmek... Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı." notunu düştü.