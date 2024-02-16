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Alper Gezeravcı uzaydan İstanbul'u görüntüledi: Gözlerimi dolduran bir andı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, X hesabından uzaydan fotoğrafladığı İstanbul'u paylaştı. "Uzayın sonsuz derinliklerinden İstanbul'u seyretmek..." notunu düşen Gezeravcı, "Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı." ifadelerine yer verdi.

23:42 - 16/02/2024 الجمعة
Yeni Şafak
Alper Gezeravcı tarafından çekilen 'uzaydan İstanbul' fotoğrafı.
Alper Gezeravcı tarafından çekilen 'uzaydan İstanbul' fotoğrafı.

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak 9 Şubat'ta dünyaya iniş yapmıştı.

Uzaydan İstanbul'u görüntüledi: Gözlerimi dolduran bir andı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, uzaydan İstanbul'u fotoğrafladığı anı paylaştı.

Gezeravcı paylaşımına, "Uzayın sonsuz derinliklerinden İstanbul'u seyretmek... Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı." notunu düştü.



#Alper Gezeravcı
#İstanbul
#Astronot
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