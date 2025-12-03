Alperen'in ölümüne ilişkin davada Adli Tıp'tan rapor istendi

Duruşma sonrası konuşan Toprak ailesinin avukatı Acar Coşkun, "Adli Tıp'tan bir üst rapor talebi oldu. Bu da usuller, zaten normal. Şimdi onun dönüşünü bekleyeceğiz. Ondan sonra ilk rapordaki gibi, istediğimiz gibi gelirse, ondan herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız zaten. Sonrasında bu süreç tamamlanacak. Sanığın beyanları ile ilgili normalde herkesin anayasal savunma hakkı var zaten. Ondan sonra herkes tabii ki onların vekilleri de avukatları da olması gerektiği bir gerekli savunmalarını yapıyorlar. Biz de üstümüze düşeni yapıyoruz. Aydınlatılacaktır zaten. Birkaç tane eksik husus vardı. Onların tamamlanması için mahkeme ertelendi. 21 Ocak'a kadar tamamlanırsa daha hızlanacaktır. Birkaç tane dinlenmeyen tanıklar vardı" dedi.