Altılı masa Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun sonu oldu

İYİ Parti'de Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Günay Kodaz'ın genel başkanlık için yarıştığı 5. Olağanüstü Kurultayı'nda gergin anlar yaşandı. Adaylardan Kodaz, ikinci turun ardından kürsüye çıkarak kedisine oy veren üç kişinin Koray Aydın’a oy vermesini istedi. Kodaz, “İkinci turda ben oyumu Koray Aydın’a verdim. Bana oy verenlerin de Koray Aydın’ı desteklemesini istiyorum.” dedi. Bunu üzerine Dervişoğlu’nu destekleyen partililer Kodaz’a hakaret etti. Partililerden kimisi “Ş……Z” derken, kimisi de, “Senin bu yaptığın iş mi” , “İndirin şu kadını” dedi. Kimi delege ise kürsüye doğru ilerledi. Yaşanan gelişmelerin ardından Kodaz'ın kürsüyü terk ederek sahneden indiği anlar ise kameraya yansıdı.