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Altılı masa Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun sonu oldu

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde altılı masada bulunan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından İyi Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener de alınan hezimet sonrası partisine veda etti.

12:30 - 29/04/2024 Pazartesi
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Altılı masa
Altılı masa

Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Demokrasi ve Atılım Partisi'nden oluşan 'Altılı masa' ilk toplantısını 12 Şubat 2022'de gerçekleştirdi.


Millet İttifakından bağımsız olan masa, 26 Ocak 2023'te yaptığı 11'inci toplantı sonrasında kendini "Millet İttifakı" olarak tanımladı.


Ardından 30 Ocak 2023'te Altılı masa tarafından Ortak Politikalar Mutabakat Metni Ankara'da kamuoyu ile paylaşıldı.


Cumhur İttifakı'na karşı Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci uzun süren Altılı masada İyi Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyerek 3 Mart 2023'te masadan ayrıldı.


Masadan ayrılışı kısa süren İyi Parti, 6 Mart 2023'te dönerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı aynı gün Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan mitingle halka duyuruldu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanınca ittifak dağıldı


14 Mayıs 2023'te gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 alırken Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,90 oy aldı.


Erdoğan, rakibi Kılıçdaroğlu'na 2 buçuk milyonu aşkın fark attı ama Cumhurbaşkanı seçimi 50 artı 1 şartı arandığından dolayı seçimler ikinci tura kaldı.


28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde ise Erdoğan yüzde 52,18 alarak Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçildi.


Rakibi Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,82 oy aldı.


CHP'de Kılıçdaroğlu dönemi bitti


Cumhurbaşkanlığı seçimlerin ardından CHP, yaklaşık 6 ay sonra 38. Olağan Kurultayı'nı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirdi.


Yapılan seçimlerin ardından Manisa Milletvekili Özgür Özel, genel başkanlık seçimini kazanarak CHP'nin 8. genel başkanı oldu.


Böylece CHP'de genel başkanlığı 13 yıl süren Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi.


Akşener de bıraktı


İyi Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçim sonuçlarının ardından partisini seçimli olağanüstü kurultaya götürme kararı aldı.


Akşener, ardından kurultayda genel başkan seçimi için aday olmadığını açıkladı.


27 Nisan'da ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen İyi Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda adaylardan Müsavat Dervişoğlu genel başkanlığa seçildi.


Böylece İyi Parti'nin kurucu lideri ve ilk genel başkanı olan Meral Akşener'de partisine veda etti.



İYİ Parti kurultayında delegelerden Günay Kodaz'a hakaret

İYİ Parti'de Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Günay Kodaz'ın genel başkanlık için yarıştığı 5. Olağanüstü Kurultayı'nda gergin anlar yaşandı. Adaylardan Kodaz, ikinci turun ardından kürsüye çıkarak kedisine oy veren üç kişinin Koray Aydın’a oy vermesini istedi. Kodaz, “İkinci turda ben oyumu Koray Aydın’a verdim. Bana oy verenlerin de Koray Aydın’ı desteklemesini istiyorum.” dedi. Bunu üzerine Dervişoğlu’nu destekleyen partililer Kodaz’a hakaret etti. Partililerden kimisi “Ş……Z” derken, kimisi de, “Senin bu yaptığın iş mi” , “İndirin şu kadını” dedi. Kimi delege ise kürsüye doğru ilerledi. Yaşanan gelişmelerin ardından Kodaz'ın kürsüyü terk ederek sahneden indiği anlar ise kameraya yansıdı.


#Meral Akşener
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Altılı masa
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