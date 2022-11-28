Altılı Masadan özerklik çağrısı: Merkezi yönetimin mahalli idareler üzerindeki yetkisi sınırlandırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sözleşmelilere kadro müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hazırlıkları süren kamudaki sözleşmeli personeli kadroya geçirilmesi hususunu değerlendirdik. Sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. 3 yıl bu statüde çalışma şartı aranacak ayrıca bir yıl da aday memurluk süreci olacak. 3+1 yıl çalışmış olanlar kadroya geçecek. 520 bin sözleşmeli personelde 420 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor' dedi.