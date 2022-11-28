Altılı Masadan özerklik çağrısı: Merkezi yönetimin mahalli idareler üzerindeki yetkisi sınırlandırılacak

Altılı Masanın 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çerçevesinde önerdiği Anayasa değişiklik maddeleri tartışmalara yol açtı. Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin sınırlandırılması gibi bir dizi madelerin yer aldığı düzenlemede özerk yönetim düzenlemesi yer aldı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, "Merkezi yönetimin mahalli idareler üzerindeki yetkisi sınırlandırılacak" dedi.
'YETKİLERİ ARTTIRILACAK'
Mahalli idarelerin yetkilerin arttırılacağını belirten Kaya, "Merkezi idarenin, mahalli idareler üzerindeki yetkisini anayasada sınırlıyor, mahalli idarelerin yetkisini artırıyoruz" dedi.