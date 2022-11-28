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POLİTİKA

Altılı Masadan özerklik çağrısı: Merkezi yönetimin mahalli idareler üzerindeki yetkisi sınırlandırılacak

Millet İttifakı ortaklarının bugün açıkladığı Anayasa değişikliği önerisinde özerk yönetim vaat etmesi dikkat çekti. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya Anayasa değişikliği önerilerinden bahsederken, "Merkezi idarenin, mahalli idareler üzerindeki yetkisini anayasada sınırlıyor, mahalli idarelerin yetkisini artırıyoruz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altılı Masadan özerklik çağrısı: Merkezi yönetimin mahalli idareler üzerindeki yetkisi sınırlandırılacak
Bülent Kaya

Altılı Masanın 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çerçevesinde önerdiği Anayasa değişiklik maddeleri tartışmalara yol açtı. Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin sınırlandırılması gibi bir dizi madelerin yer aldığı düzenlemede özerk yönetim düzenlemesi yer aldı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, "Merkezi yönetimin mahalli idareler üzerindeki yetkisi sınırlandırılacak" dedi.

'YETKİLERİ ARTTIRILACAK'

Mahalli idarelerin yetkilerin arttırılacağını belirten Kaya, "Merkezi idarenin, mahalli idareler üzerindeki yetkisini anayasada sınırlıyor, mahalli idarelerin yetkisini artırıyoruz" dedi.
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