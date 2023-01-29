Altılı masanın HDP'nin oyuna ihtiyacı var: Anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek oy alıyor

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini korurken, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağına ilişkin, “İstişareler yapılır. Bu istişareler neticesinde herkesin mutabık kaldığı bir isim belirlenirse; orada da yapılabilir. Ama şubat ayı içerisinde yapılması şart. Çünkü artık seçim tarihi beş aşağı, beş yukarı belli ve zaman daralmaya başladı." dedi.