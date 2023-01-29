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Altılı masanın HDP'nin oyuna ihtiyacı var: Anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek oy alıyor

Siyasal İletişimci Ferhat Murat, altılı masanın kazanabilmesi için HDP'nin desteğine ihtiyacı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anketlerde yüzde 51.8 oy aldığını belirten Murat, "Altılı masanın HDP'nin oyuna çok net ihtiyacı var. Cumhur İttifak'ı HDP'nin oylarını almasa bile oy oranı yüzde 51'in üzerinde" dedi.

11:04 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Siyasal İletişimci Ferhat Murat altılı masanın kazanmak için HDP'nin desteğine ihtiyacı olduğunu belirtti

Siyasal İletişimci Ferhat Murat altılı masanın kazanmak için HDP'nin desteğine ihtiyacı olduğunu belirtti

Siyasal iletişimci Ferhat Murat, altılı masanın HDP'nin desteğini almadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kazanamayacağını belirtti. CNNTÜRK'te konuşan Murat,
"Anketlerde görülüyor Millet İttifak'ı HDP'siz Cumhur İttifak'ına galip gelemiyor"
dedi.

'HDP DESTEĞİNE İHTİYAÇ VAR'


Anketlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığını ifade eden Murat,
"Altılı masanın HDP'nin oyuna çok net ihtiyacı var. Cumhur İttifak'ı HDP'nin oyunu almasa dahi yüzde 51'den fazla oy alıyor. Altılı masanın anketlerde oy oranı 35.7"
dedi.


#Altılı masa
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Ferhat Murat
#HDP
2 saat önce
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Altılı masanın HDP'nin oyuna ihtiyacı var: Anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek oy alıyor
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