Altılı masanın HDP'nin oyuna ihtiyacı var: Anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek oy alıyor
Siyasal İletişimci Ferhat Murat, altılı masanın kazanabilmesi için HDP'nin desteğine ihtiyacı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anketlerde yüzde 51.8 oy aldığını belirten Murat, "Altılı masanın HDP'nin oyuna çok net ihtiyacı var. Cumhur İttifak'ı HDP'nin oylarını almasa bile oy oranı yüzde 51'in üzerinde" dedi.
11:04 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Siyasal İletişimci Ferhat Murat altılı masanın kazanmak için HDP'nin desteğine ihtiyacı olduğunu belirtti
Siyasal iletişimci Ferhat Murat, altılı masanın HDP'nin desteğini almadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kazanamayacağını belirtti. CNNTÜRK'te konuşan Murat,
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