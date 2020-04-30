Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Altındağda yollara yoğun bakım gerçekleşiyor
ANKARA

Altındağ'da yollara yoğun bakım gerçekleşiyor

Koronavirüsle mücadele uygulamalarını başarıyla sürdüren Altındağ Belediyesi, asli görevlerine de aksatmadan devam ediyor. Yolların boş olmasını fırsat bilen ekipler, Altındağ’ın yollarına tonlarca asfalt serdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Altındağ'da yollara yoğun bakım.
​Altındağ'da yollara yoğun bakım.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokakların, caddelerin boş olmasını değerlendiren Altındağ Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki yollarda bakım, onarım ve asfalt serim çalışmaları gerçekleştiriyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yollarda bakım ve onarım yapan Altındağ Belediyesi, bazı sokakları da baştan aşağı yeniliyor. Bu süreçte ilçeye yeni yollar da kazandırılırken, bazı yollar da genişletiliyor. Altındağ'ın her mahallesine eşit hizmet götüren ekipler, çalışmalar kapsamında tonlarca asfalt serimi gerçekleştirdi. Asfalt çalışmaları vatandaşlardan tam not aldı.

Altındağ'da yollara yoğun bakım.

VATANDAŞLAR EVDE, EKİPLER GÖREV BAŞINDA

Altındağ'ın her bölgesine hizmet götürmek için durmaksızın çalıştıklarını belirten Başkan Asım Balcı, "Koronavirüsle mücadele tedbirleri nedeniyle yollarımız boş, caddeler ve sokaklar sakin, vatandaşlarımız evlerinde… Ama biz görev başındayız. Altındağlı hemşehrilerimizin sıkıntılarına çözüm bulmak için göreve geldiğimiz ilk günden beri durmadan çalışıyoruz. Altındağ'ın her bölgesinde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Tespit edilen asfalt serim ve onarım işlemlerini yapıyoruz. Ekiplerimiz son 1 ayı iyi değerlendirdi ve çok hızlı bir biçimde çalıştı. İnşallah Altındağ'ın her noktasına hizmet götüreceğiz. Amacımız elbette ki daha güzel bir Altındağ…” dedi.

Altındağ'da yollara yoğun bakım.

VATANDAŞ TALEPLERİ İLK SIRADA…

Vatandaşlardan gelen taleplere ve ihtiyaçlara öncelik verdiklerinin altını çizen Başkan Balcı, "Altındağ'da hiçbir mahalleyi birbirinden ayırmadan eşit bir şekilde hizmet götürüyoruz. Altındağımızın her noktasında ekiplerimiz çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürüyor. Onarımını yaptığımız ve yenilediğimiz yollar sayesinde, vatandaşlarımızın öncelikle sağlıklı, güvenli ve konforlu bir şekilde evlerine gitmelerini amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Vali Yerlikayadan sağlıkçılara müjde

Vali Yerlikaya'dan sağlıkçılara müjde

​İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler ücretsiz taşıyacak.
Almanlar şaşırttı

Almanlar şaşırttı

​Televizyonlarda 'Tatile Türkiye'ye gidin' çağrısı yapılıyor...
Sahte seyahat belgesi pazarlığı

Sahte seyahat belgesi pazarlığı

İstanbul-Ankara biletine 350 liraya istiyorlar.
Filistin'in <br>paketleri hazır

Filistin'in
paketleri hazır

Erdoğan talimat verdi bu akşam sevk edilecek.
Günün <br>en güzel haberi

Günün
en güzel haberi

Türkiye'nin 'en naif amcası' sağlığına kavuştu
Hafter konvoyuna SİHA darbesi

Hafter konvoyuna SİHA darbesi

Nefes kesen hava harekatının görüntüleri ortaya çıktı.

Dün manşet oldular bugün kurtuldular

Dün manşet oldular bugün kurtuldular

​Yaşlı baba ve oğlunun dramına 24 saat geçmeden son verildi.
Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Temassız ödemelerde yüzde 170 artış yaşandı
İlk gevşemede<br>vakalar arttı!

İlk gevşemede
vakalar arttı!

​Almanya'da son dört günün verileri korkutuyor.
En iyi seçenek

En iyi seçenek

Uzmanlardan immün plazma tedavisi için önemli açıklama.
İlk kez görüldü

İlk kez görüldü

Ülkede koronavirüs nedeniyle 15 kişi hastaneye kaldırıldı.
New York<br>ölüm kokuyor!

New York
ölüm kokuyor!

İki kamyonette 100'den fazla ceset bulundu.
İnsanlık dayanıklılık<br>sınavından geçiyor

İnsanlık dayanıklılık
sınavından geçiyor

​Salgın ramazanda insanı dinin özünü aramaya yönlendirdi.
'Darbe'<br> imasına tepki

'Darbe'
imasına tepki

​Altun: Aba altından sopa gösteren hadsizlerin tehditlerine boyun eğmeyeceğiz.
Tarihi projeye <br>rekor başvuru

Tarihi projeye
rekor başvuru

Rakam bir haftada 451 bin kişiye ulaştı.
ABD'de facia

ABD'de facia

​Gazilerin yaşadığı bakım evinde koronavirüsten 70 kişi öldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.