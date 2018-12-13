Altuğ müdüre son görev

Rize'de, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için valilik binası önünde tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da acılı aileyi yalnız bırakmadı. Rize Valisi Kemal Çeber törende yaptığı konuşmada şehrin Altuğ Verdi'yi çok sevdiğini belirterek, "Her zaman güleryüzlüydü. O hep birlik için çalıştı” dedi. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da “Altuğ Verdi'nin şehit olmak istediğini öğrendik ama kendi personelinden birisinin kahpe kurşunu ile şehit olacağını hiç ama hiç hesaba katmamıştır” diye konuştu.

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi

MERSİN'DE DEFNEDİLDİ

İl Müftüsü İsmail Yalçın'ın yaptığı duanın ardından şehidin naaşı toprağa verilmek üzere Trabzon Havalimanı'ndan Adana'ya, oradan da karayoluyla memleketi Mersin'e getirildi. Aynı uçakla Adana'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra şehidin eşi Leyla, kızı Almira, babası Ertuğrul ve annesi Nuran Verdi de Mersin'e hareket etti. Yenişehir'e getirilen şehit Verdi için yoğun kalabalık nedeniyle Muğdat Camii önündeki karayolunda tören düzenlendi. Mersin'deki törene bir dönem yakın korumalığını yaptığı TBMM Başkanı Binali Yıldırım da katıldı. Şehidin babası Ertuğrul Verdi, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a sarılarak “Siz babasınız baba. Sizi baba biliyordu” diye gözyaşı döktü.

Şehidin gözyaşlarına boğulan kızı Almira’yı annesi Leyla teselli etti.

'SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ'

Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından TBMM Başkanı Yıldırım, "Kendisini yakından tanıma fırsatım oldu. Onu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Belki herkes bilmeyebilir, o alçak 15 Temmuz gecesinde çok önemli bir görev ifa etmiştir. Çok değerli cemaat, artık sözün bittiği yerdeyiz. Ümit ederiz ki bu gibi cinnet olayları bir daha yaşanmasın. Çocuklar babasız kalmasın” diye konuştu. Mersin Müftüsü Şaban Kondi'nin ikindi namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Verdi'nin cenazesi, Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Katil tutuklandı

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin şehit düştüğü, iki polisin de yaralandığı alçak saldırıda ayağından yaralanan saldırgan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, kaldırıldığı hastaneden gece geç saatlerde Emniyet Müdürlüğüne getirildi. İşlemleri tamamlanan Sarıcaoğlu, cumhuriyet savcısınca ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de savcılığa teslim edildi. Saldırıda yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat’ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, Yiğit Can Köksal’ın durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi. Saldırgan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, savcılık ifadesinde, neden yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. ifadesi alınan Sarıcaoğlu, sevk edildiği Rize Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.