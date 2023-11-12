|
Gündem

Anadolu Otoyolu'nda üç aracın birbirine girdiği zincirleme kazada bir ölü yedi yaralı

Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nun Yeşilyayla mevkisinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti, yedi kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle aksayan trafiğin İstanbul yönü araçların yoldan kaldırılmasıyla normalde dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Semih Bozkuş
00:39 - 12/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Düzce'de zincirleme kaza

Düzce'de zincirleme kaza

Düzce'de meydana gelen zincirleme kaza bir kişinin ölümüyle sonuçlandı.

Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. 



Kaza, saat 22.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Yeşilyayla mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan İhsan Süzer yönetimindeki 60 AY 470 plakalı otomobil, Akif Karagöz yönetimindeki 06 KYD 42 plakalı otomobil ve Murat Bülbül'ün kullandığı 41 ET 721 plakalı oto kurtarıcı zincirleme kazaya karıştı. Sürücülerden İhsan Süzer kaza yerinde yaşamını yitirirken, diğer 2 sürücü ve araçlarda bulunan Melisa Süzer, Sema Karagöz, Hatice Karagöz, Bünyamin Karagöz ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Sakarya ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren İhsan Süzer'in cansız bedeni ise Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin morguna götürüldü.



Bu arada kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde ulaşım bir süre aksadı. Trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normalde dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Düzce
#Anadolu Otoyolu
#Zincirleme Kaza
41 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İslam Birliği Teşkilatı ve Arap Ligi ülkelerinin kritik Gazze toplantısı sonuç bildirisinde dikkat çeken detaylar