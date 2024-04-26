Anadolu’nun ilk yurt dışı görevi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde PKK’ya yönelik harekat, Eurofighter talebi ve tatbikatlara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktaki bilgilendirme toplantısında Türkiye’nin geçen yıl envantere aldığı dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu ile ilgili bölüm dikkat çekti.

26 NİSAN'DA ARNAVUTLUK'TA

TCG Anadolu ilk yurt dışı görevine çıkıyor. 26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında NATO’nun arttırılmış teyakkuz faaliyetleri kapsamında Arnavutluk’ta icra edilecek Neptune Strike Tatbikatı’na Türk Deniz Kuvvetleri TCG Anadolu’nun liderliğinde ilk defa katılım sağlayacak. TCG Anadolu’ya TCG Salihreis ve TCG Büyükada da eşlik edecek.

IRAK'LA İŞ BİRLİĞİ

Terörle mücadelede, Irak’la Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi kurulmasına ilişkin müzakerelerin sürdüğü kaydedildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyareti hakkındaki soruya bakanlık kaynakları, güvenlik, ortak sınır güvenliği ve terörle mücadelede iş birliğinin kurumsallaştırılması ve sürdürülmesi için teşkil edilecek Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi’nin esaslarını belirlemeye yönelik müzakerelerin Irak tarafı ile sürdürüldüğü cevabını verdi.

EUROFIGHTER İYİ BAŞLANGIÇ OLUR

Bakanlık kaynakları, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Türkiye ziyareti ve Almanya’nın savunma sanayii ürünlerinde Türkiye’ye yönelik kısıtlamaları konusunda da şu değerlendirmede bulundu: “Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Önümüzdeki dönemin Almanya ile kısıtlamaların değil, ortak çalışmaların konuşulduğu bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Bunun için de Eurofighter konusunun iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz. Almanya tarafından olumlu bir yaklaşım bekliyoruz.”







