Anakara'da yoğun siyasi trafik

PKK’nın Türkiye’deki varlığına son verdiğini duyurmasının ardından Ankara’da bir dizi önemli toplantı ve görüşme yaşanacak. İlk olarak bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Ankara’da bir otelde basın toplantısı düzenleyerek süreçteki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunacak.

BEŞTEPE’DE ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME

Basın toplantısının ardından Ankara’da gözler 30 Ekim’de Beştepe Külliyesi’ne ve TBMM’ye çevrilecek. Önceden 28 Ekim olarak açıklanan DEM Parti İmralı Heyeti’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de yapacağı görüşmenin tarihi 30 Ekim’e alındı. DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’dan oluşan heyet, üçüncü kez görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne çıkacak. Erdoğan, daha önce 10 Nisan ve 7 Temmuz’da heyeti kabul etmişti.

İMRALI ZİYARETİ GÜNDEMDE

Heyetin, Erdoğan ile görüştükten sonra İmralı’ya bir kez daha gitmesi bekleniyor. Heyet, Abdullah Öcalan’la en son 3 Ekim’de bir araya gelmiş, görüşme 3,5 saat sürmüştü. Öcalan, 17 Ekim’de avukatlarıyla bir araya gelerek kendisi için “umut hakkı” talep ettiğini basına servis ettirmişti.

KOMİSYON 16. KEZ TOPLANIYOR

Ankara’da 30 Ekim’deki diğer önemli adres ise TBMM olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında 16’ncı kez toplanacak Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dinlenecek.







