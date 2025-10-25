Komisyon Fidan ve Tunç’u dinleyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 30 Ekim Perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında 16'ncı kez toplanacak.
Toplantılara 1 hafta ara veren komisyon haftaya mesaisine kaldığı yerden devam edecek. STK temsilcilerinin ve uzman görüşlerinin
12 hafta boyunca dinlendiği komisyona önümüzdeki hafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuk olacak. Önce Fidan, ardından Tunç dinlenecek. Komisyonun ilk oturumunda Fidan'ın bölgedeki son gelişmeleri ve süreçte gelinen aşama hakkında bilgilendirmede bulunması bekleniyor. Saat 13.00'teki ikinci oturumda, Bakan Tunç'un Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis'e getirilecek kanun teklifine ve sürece dair yasal düzenlemelere ilişkin sunumda bulunacağı bildirildi.