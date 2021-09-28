Gündem AYM bekara konut hakkı verilmemesini ayrımcılık yasağının ihlali saydı
ANKARA

AYM bekara konut hakkı verilmemesini ayrımcılık yasağının ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi, anne ve babası vefat eden, kendisi de bekâr olduğu için ‘aile olma vasfı’ taşımadığı gerekçesiyle konut yardımından yararlandırılmayan Nuriye Arpa’nın başvurusunda 'hak ihlali' kararı verdi.

Haber Merkezi AA
Anayasa Mahkemesi bekara konut hakkı verilmemesini ayrımcılık yasağının ihlali saydı
Arşiv

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Nuriye Arpa, Ilısu Barajı’nın yapılması nedeniyle Hasankeyf ilçe merkezinin taşınması nedeniyle devlet tarafından yapılan konut yardımından yararlanamadı. Gerekçe ise Arpa’nın tek çocuk ve bekâr olması nedeniyle ‘aile olma vasfını’ taşımaması.

‘AİLE OLMA VASFINI TAŞIMADIĞI’ GEREKÇESİYLE…

Bunun üzerine Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuran ve olumsuz cevap alan kişi, idari işlemin iptali istemiyle açtığı dava da mahkemece reddedilince Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı.

Nuriye Arpa, baraj projesinden etkilenenlere sağlanan konut yardımından “aile olma vasfını” taşımama gerekçesiyle yararlandırılmamanın mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğini ileri sürdü.

AYM: AYRIMCILIK YAPILDI

Dosyayı inceleyen AYM, Arpa’ya haklı bularak yeniden yargılama istedi. Yeniden yargılamanın ihlalin sonuçlarını ortadan kaldıracağı gerekçesiyle Arpa’nın tazminat talebi reddedildi.

AYM kararında, “İncelenen başvuruda başvurucunun konut yardımı hakkından yararlanılması bakımından benzer durumda olanlara nazaran maruz bırakıldığı farklı muamelenin nesnel ve haklı bir temelinin bulunmaması sebebiyle mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruda değişikliğe gidiyor
GÜNDEM
Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruda değişikliğe gidiyor

AYRIMCILIK ‘AİLE TANIMINDAN’ KAYNAKLI

Somut olaydaki farklı muamelenin 5543 sayılı Kanun’un 17. maddesinde yer alan aile tanımından kaynaklandığını tespit eden AYM, “Gerek Kanun’a ilişkin yasama belgelerinde gerek idarenin işleminde gerekse derece mahkemelerinin kararlarında farklı muamelenin sebebine dair bir bilgiye yer verilmemiştir. 5543 sayılı Kanun’un 17. maddenin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendi 7221 sayılı Kanun’un 36. maddesiyle değiştirilmiş ve bendin yeni hâlinde yer alan ‘bekâr kardeşi olmayan ya da tek kalan çocuklar başlı başına’ ibaresiyle başvurucunun durumundaki gibi bekâr kardeşi olmayan ve tek çocuk kalan yetimlerin de aile sayılmasının dolayısıyla konut yardımı hakkından yararlanmalarının önü açılmıştır. Böylece yetim çocuklar arasındaki farklı muamele ortadan kaldırılmıştır.

‘FARKLI MUAMELENİN HAKLI SEBEBİ YOK’

7221 sayılı Kanun’la yapılan değişikliğin gerekçesinde de ‘anasız, babasız, kardeşsiz ve hiç evlenmemiş bireyler ile kardeşleri evli olan çocukların’ aile vasfını haiz olmalarının sağlanmasının amaçlandığı belirtilmiştir. Dolayısıyla yetim çocuklar arasında tek çocuk olup olmama ve evlenmiş olup olmama temelinde yapılan farklı muamelenin nesnel ve haklı bir sebebinin bulunmadığı kanun koyucu tarafından da kabul edilmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

AYM’den emsal karar
GÜNDEM
AYM’den emsal karar
Abone Ol Google News
15 dakika can çekişiyor: Norveç tepkilere rağmen mink balinası avlamaktan vazgeçmiyor

15 dakika can çekişiyor: Norveç tepkilere rağmen mink balinası avlamaktan vazgeçmiyor
Tarihçileri heyecanlandırdı

Tarihçileri heyecanlandırdı

Sürünerek girdiler bakın neyle karşılaştılar.
Başta kimse itibar etmedi

'Başta kimse itibar etmedi'

​Hakkari dağlarından yolculuğunu paylaştı milyonlar izledi.

​PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi.

​Yurt eylemlerine katılan binlerce kişiden sadece 310'u öğrenci.

56 bin TL'den başlıyor: Açık artırma ve kura ile satılacak.

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi ithal kömürden 32 dolar daha ucuz
Ekonomi

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi ithal kömürden 32 dolar daha ucuz

Güneş ve rüzgar santrallerinden elektrik üretim maliyetinin, mevcut ithal kömürle çalışan termik santrallerdeki üretim maliyetlerinden çok daha düşük olduğu hesaplandı. Türkiye’de yeni kurulacak rüzgar santrallerinde elektrik üretim maliyeti megavatsaat başına 40,8 dolar, güneş santrallerinde 51,9 dolar olarak hesaplanırken, bu rakam ithal kömürle çalışan mevcut termik santraller için ortalama 73 dolar seviyesinde bulunuyor.
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Tüm kesimler fahiş fiyat artışı için sorumluluk almalı
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Tüm kesimler fahiş fiyat artışı için sorumluluk almalı

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, gıda fiyatlarındaki artış için TCMB’nin para politikasının tek başına yeterli olmayacağını bu yüzden tüm kesimlerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Merkez Bankası’nın brüt rezervlerinin yıl sonuna kadar 135 milyar doları geçmesini beklediklerini ifade eden Kavcıoğlu, alınan önlemlerle buna ek olarak 50 milyar dolara yakın para geleceğini belirtti.
Bitkisel tedavi dizini yaktı: Bir daha kimsenin tavsiyesini dinlemeyeceğim
Gündem

Bitkisel tedavi dizini yaktı: Bir daha kimsenin tavsiyesini dinlemeyeceğim

Menisküs ağrıları için alternatif tedavi yöntemlerine başvurup, dizlerine söğüt ağacı kabuğu saran Nalan Karakaya'nın (55) sağ dizinde üçüncü derece yanık oluştu. Hastanede tedaviye alınan Karakaya, bundan sonra birilerinin tavsiyesiyle tedavi kabul etmeyeceğini belirterek, "Bir defa yandım daha da yanmayacağım inşallah" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.