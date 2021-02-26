Gündem Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruda değişikliğe gidiyor
ANKARA

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruda değişikliğe gidiyor

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvurularda değişikliğe gidildiğini ve iddialarını temellendirmeyenlerin başvurularının reddedileceğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Arşiv.
Arşiv.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 'ihlal iddialarını temellendiremediği' gerekçesiyle başvurusunu 'kabul edilemez' bulduğu Cemal Günsel kararını örnek göstererek, başvurusunun neden reddedildiğini ve bundan sonra 'temellendirilmemiş başvurularda' nasıl bir yol haritası izleneceğine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Açıklama yapılamazsa reddedilecek

Yüksek Mahkemenin, ihlal iddiasına ilişkin delilleri sunmaması ve bireysel başvuru kapsamındaki haklardan hangisinin hangi nedenle ihlal edildiğini açıklayamaması halinde kendisine gelen başvuruları reddedeceği belirtildi.

Başvurucunun, birey başvurusunun geçerli olabilmesi için hak ihlaline uğradığına yönelik iddialarını açıkça temellendirmesi gerekeceği, açıkça temellendirilmeyen başvuruların ise 'kabul edilemez' bulunacağı ifade edildi.

Bireysel başvurularda bundan önce daha esnek davrandıklarını; ama yeni dönemde kurallarına göre yapılamayan başvuruları direk reddedeceklerini belirten AYM yetkilileri, böylelikle kurallara uygun şekilde yapılmış nitelikli başvurulara daha fazla zaman ayırabileceklerini kaydetti.

Cemal Günsel kararı emsal oldu

Bireysel başvuruda, daha önce kuralların anlaşılması ve oturması için başvuruları hemen reddetmek yerine kendilerinin dosya eksiklikleri giderdiğini belirten yetkililer, bireysel başvurunun 8 yıldır uygulamada olduğunu ve artık hem avukatlar hem vatandaşlar tarafından başvuru ilkelerinin anlaşıldığını anlattı.

AYM'nin bireysel başvurulara bundan sonra çok daha farklı bakacağını kaydeden yetkililer, bugün açıklanan ve 'ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasının temellendirilememesi nedeniyle kabul edilemez' bulduğu Cemal Günsel kararının bu tarz başvurularda emsal karar olacağını ifade etti.
AYM'nin bundan sonra 'temellendirilmemiş başvuruları' reddine emsal karar olarak göstereceği Cemal Günsel'in başvurusuna ilişkin kararda şöyle denildi:

"Anayasa Mahkemesi ancak temellendirilebilmiş bir bireysel başvuruyu inceler. Başvurucuların şikayetlerini hem maddi hem hukuki olarak temellendirme zorunluluğu bulunmaktadır. Maddi dayanaklar yönünden başvurucuların yükümlülüğü şikayetlerine konu temel olay ve olguları açıklamak, bunlara ilişkin delilleri AYM'ye sunmak, hukuki dayanak yönünden yükümlülüğü ise bireysel başvuruya konu temel hak ve özgürlüklerden hangisinin hangi nedenle ihlal edildiğini özü itibarıyla açıklamaktır."

Özür yetmez derhal istifa
GÜNDEM
Özür yetmez derhal istifa

Tüm partiler içinde olmalı: Anayasayı milletimizle yapacağız
GÜNDEM
Tüm partiler içinde olmalı: Anayasayı milletimizle yapacağız

Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı: İtirazı yine reddedildi
GÜNDEM
Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı: İtirazı yine reddedildi
Abone Ol Google News
İçişlerinden yeni genelge

İçişlerinden yeni genelge

​81 ilde de hafta sonu açık olacak.
Vodafone Parkta gol sesi

Vodafone Park'ta gol sesi

​Beşiktaş, 27. hafta maçında Denizlispor ile karşı karşıya geliyor.
İstanbulda trafik kilit: Yoğunluk yüzde 71 çıktı

Duygulandıran klip

Duygulandıran klip

​Videoyu Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız seslendirdi.

Geleceğin mucitleri yetişecek

Geleceğin mucitleri yetişecek

​Aksaray Bilim Merkezi kapılarını açıyor.

Erdoğan'dan İBB'ye çöp dağları tepkisi
Dev eşleşme

Dev eşleşme

​Hakan'lı Milan'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
Vefatının üzerinden 10 yıl geçti

Vefatının üzerinden 10 yıl geçti

Türk siyasetinin "Erbakan Hoca"sının siyasi kariyeri...

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması.

​Onları görünce makam aracını durdurdu.
Yerli metrobüs görücüye çıktı

Yerli metrobüs görücüye çıktı

Tek şarj ile 250 kilometre yol alabiliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.