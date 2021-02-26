Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruda değişikliğe gidiyor

Anayasa Mahkemesi (AYM), 'ihlal iddialarını temellendiremediği' gerekçesiyle başvurusunu 'kabul edilemez' bulduğu Cemal Günsel kararını örnek göstererek, başvurusunun neden reddedildiğini ve bundan sonra 'temellendirilmemiş başvurularda' nasıl bir yol haritası izleneceğine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Açıklama yapılamazsa reddedilecek

Yüksek Mahkemenin, ihlal iddiasına ilişkin delilleri sunmaması ve bireysel başvuru kapsamındaki haklardan hangisinin hangi nedenle ihlal edildiğini açıklayamaması halinde kendisine gelen başvuruları reddedeceği belirtildi.

Başvurucunun, birey başvurusunun geçerli olabilmesi için hak ihlaline uğradığına yönelik iddialarını açıkça temellendirmesi gerekeceği, açıkça temellendirilmeyen başvuruların ise 'kabul edilemez' bulunacağı ifade edildi.

Bireysel başvurularda bundan önce daha esnek davrandıklarını; ama yeni dönemde kurallarına göre yapılamayan başvuruları direk reddedeceklerini belirten AYM yetkilileri, böylelikle kurallara uygun şekilde yapılmış nitelikli başvurulara daha fazla zaman ayırabileceklerini kaydetti.

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Cemal Günsel kararı emsal oldu

Bireysel başvuruda, daha önce kuralların anlaşılması ve oturması için başvuruları hemen reddetmek yerine kendilerinin dosya eksiklikleri giderdiğini belirten yetkililer, bireysel başvurunun 8 yıldır uygulamada olduğunu ve artık hem avukatlar hem vatandaşlar tarafından başvuru ilkelerinin anlaşıldığını anlattı.

AYM'nin bireysel başvurulara bundan sonra çok daha farklı bakacağını kaydeden yetkililer, bugün açıklanan ve 'ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasının temellendirilememesi nedeniyle kabul edilemez' bulduğu Cemal Günsel kararının bu tarz başvurularda emsal karar olacağını ifade etti.

AYM'nin bundan sonra 'temellendirilmemiş başvuruları' reddine emsal karar olarak göstereceği Cemal Günsel'in başvurusuna ilişkin kararda şöyle denildi:

"Anayasa Mahkemesi ancak temellendirilebilmiş bir bireysel başvuruyu inceler. Başvurucuların şikayetlerini hem maddi hem hukuki olarak temellendirme zorunluluğu bulunmaktadır. Maddi dayanaklar yönünden başvurucuların yükümlülüğü şikayetlerine konu temel olay ve olguları açıklamak, bunlara ilişkin delilleri AYM'ye sunmak, hukuki dayanak yönünden yükümlülüğü ise bireysel başvuruya konu temel hak ve özgürlüklerden hangisinin hangi nedenle ihlal edildiğini özü itibarıyla açıklamaktır."

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