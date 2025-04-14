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Ankapark sansürü

Ankapark sansürü

Nazife Bardak
04:0014/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
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AK Parti ABB Meclisi Grup Başkanvekili Nihat Yalçın
AK Parti ABB Meclisi Grup Başkanvekili Nihat Yalçın

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Grup Başkanvekili Nihat Yalçın’ın konuşmasına sansür uygulandı. ABB Meclisi toplantısında ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark’ın bu sene içerisinde açılacağı sözünü vermesi üzerine Yalçın, “Biz hala sözden medet umuyoruz, Geçtiğimiz yıl Ankapark için yapılan alım tutarı ne kadar biliyor musunuz” diye sorarak tadilat ve tamirata ilişkin tutarları açıkladı. Yalçın’ın verdiği rakamlar canlı yayın esnasında teknik müdahaleye uğrarken sonradan yüklenen paylaşım platformu Youtube’da makaslandığı görüldü. Yalçın, sansüre uğrayan konuşmasında geçtiğimiz yıl Ankapark’ın tadilat ve tamirat işleri için 1 milyar 350 milyon lira harcandığını belirtti.


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