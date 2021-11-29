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ANKARA

Ankara 2 No’lu Baro’nun ilk başkanı Korkmaz

Çoklu baro sisteminde İstanbul’un ardından Ankara da sandık başına gitti. 3 aday, Ankara 2 No’lu Baro başkanlığı için yarıştı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
​Ankara 2 No’lu Baro’nun ilk başkanı Korkmaz: ​Ankara 2 No’lu Baro başkanı kim?
Eyüphan Korkmaz

Çoklu baro sisteminde İstanbul’un ardından Ankara da sandık başına gitti. 3 aday, Ankara 2 No’lu Baro başkanlığı için yarıştı. 447 oy alan Avukat Eyüphan Korkmaz, 1 oy farkla baronun ilk başkanı seçildi. Baro’nun Kuruluş Genel Kurulu, dün AKM Millet Bahçesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Seçimde bin 316 avukat oy kullandı.

  • Bin 241 oy geçerli, 49 oy ise geçersiz sayıldı. Eyüphan Korkmaz 447 oy, Mustafa Semiz 446 oy, Mehmet Hakan Yılmaz ise 348 oy aldı. Böylece Korkmaz 1 oy farkla Ankara 2 No’lu Baro’nun ilk başkanı seçildi.
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