Ankara 2 No’lu Baro’nun ilk başkanı Korkmaz

Çoklu baro sisteminde İstanbul’un ardından Ankara da sandık başına gitti. 3 aday, Ankara 2 No’lu Baro başkanlığı için yarıştı. 447 oy alan Avukat Eyüphan Korkmaz, 1 oy farkla baronun ilk başkanı seçildi. Baro’nun Kuruluş Genel Kurulu, dün AKM Millet Bahçesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Seçimde bin 316 avukat oy kullandı.
- Bin 241 oy geçerli, 49 oy ise geçersiz sayıldı. Eyüphan Korkmaz 447 oy, Mustafa Semiz 446 oy, Mehmet Hakan Yılmaz ise 348 oy aldı. Böylece Korkmaz 1 oy farkla Ankara 2 No’lu Baro’nun ilk başkanı seçildi.