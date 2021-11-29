Ankara 2 No’lu Baro’nun ilk başkanı Korkmaz

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CHP'li Tanju Özcan: Kaftancıoğlu'nun söylemleri beni rahatsız ediyor

Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, katıldığı televizyon programında partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirdi. Özcan, "Onun söylemlerinin önemli bir kısmı beni rahatsız ediyor." diyerek Kaftancıoğlu'nun sözde Ermeni soykırımı konusundaki açıklamasını eleştirdi.