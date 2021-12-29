Ankara Adliyesi’nden Afrika’ya yardım eli

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Adalet Bakanlığı: Yargı reformu hedefleri 2021 yılında da adım adım hayata geçirildi

Adalet Bakanlığı, yargı reformu hedeflerinin 2021 yılında da hayata geçirildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yürütülen Yargı Reformu Stratejisi (YRS) ile İnsan Hakları Eylem Planı (İHEP) kapsamında yer alan hedef ve amaçlara yönelik birçok faaliyet uygulamaya konuldu. Bu iki temel politika metni doğrultusunda ‘güven veren ve erişebilir adalet’ vizyonuyla hazırlanan reformlar, 2021 yılında da adım adım hayata geçirildi.