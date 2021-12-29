Ankara Adliyesi’nden Afrika’ya yardım eli

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrika için yardım kampanyası başlattı.
Kampanya kapsamında adliye çalışanları ve hakim-savcılardan toplanacak yardımlarla, Türk Kızılay’ı tarafından Afrika’da ihtiyaç duyulan bölgelerde su kuyusu açılacak.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrika için yardım kampanyası başlattı.
Kampanya kapsamında adliye çalışanları ve hakim-savcılardan toplanacak yardımlarla, Türk Kızılay’ı tarafından Afrika’da ihtiyaç duyulan bölgelerde su kuyusu açılacak.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.