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Ankara Adliyesi’nden Afrika’ya yardım eli

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrika için yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında adliye çalışanları ve hakim-savcılardan toplanacak yardımlarla, Afrika’da ihtiyaç duyulan bölgelerde su kuyusu açılacak.

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Ankara Yeni Şafak
Ankara Adliyesi’nden Afrika’ya yardım eli
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yardım kampanyası başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrika için yardım kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında adliye çalışanları ve hakim-savcılardan toplanacak yardımlarla, Türk Kızılay’ı tarafından Afrika’da ihtiyaç duyulan bölgelerde su kuyusu açılacak.
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