Gündem Ankara Emniyetinin düzenlediği operasyonda 10 bin şişe sahte içki ele geçirildi
ANKARA

Ankara Emniyetinin düzenlediği operasyonda 10 bin şişe sahte içki ele geçirildi

Ankara Emniyetinin düzenlediği operasyonda 10 bin şişe sahte içki ele geçirildi

Ankara Emniyetinin düzenlediği operasyonda, yılbaşında eğlence mekanlarına satılmak üzere hazırlanan 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Şüphelilerin eline geçen gerçek bandrollerin, merdiven altı yöntemle imal edilen sahte içkilerin üzerine yapıştırılarak piyasaya sürülmek istendiği belirlendi.
Şüphelilerin eline geçen gerçek bandrollerin, merdiven altı yöntemle imal edilen sahte içkilerin üzerine yapıştırılarak piyasaya sürülmek istendiği belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi "merdiven altı" olarak tabir edilen yerlerde üretilen sahte içkilerin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Gözaltı kararı verilen 5 zanlının yakalanması için düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı, 10 bin 404 şişe sahte içki, 975 cinsel içerikli ürün ve 2 bin 175 kaçak puro ele geçirildi.

Şüphelilerin eline geçen gerçek bandrollerin, merdiven altı yöntemle imal edilen sahte içkilerin üzerine yapıştırılarak piyasaya sürülmek istendiği belirlendi.nn

İçkiler sahte, bandroller gerçek

Yapılan incelemede, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı (TAPDK) bandrollerini temin eden ve yasal olarak içki ithalatı yapan bir şirketin iflasını açıklayarak elindeki bandrolleri başka bir firmaya sattığı tespit edildi.

Şüphelilerin eline geçen gerçek bandrollerin, merdiven altı yöntemle imal edilen sahte içkilerin üzerine yapıştırılarak piyasaya sürülmek istendiği belirlendi.

Firmanın iflasını açıklamasının ardından bandrolleri iade etmemesi üzerine, TAPDK'nın başvurusu doğrultusunda, Hazine ve Maliye Bakanlığınca söz konusu bandrollere "kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi yönünde" şerh konulduğu da öğrenildi.

Ekiplerin, firari 2 şüphelinin yakalanması ve "gerçek bandrollü sahte içkilerin" miktarının tespiti için çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi.

Heyecan dorukta!

Heyecan dorukta!

​'Türkiye'nin Otomobili'nin örtüsü yarın kalkacak.
Mağdurlara ödeme yapılacak

Mağdurlara ödeme yapılacak

Bakan Kurum, Adana'daki sağanağa ilişkin açıklama yaptı.
Türkiyede tek!

Türkiye'de tek!

Yerli motor üreten tek firma TÜMOSAN'dan '750 beygir' çalışması.
Almadan<br>mutlaka bakın

Almadan
mutlaka bakın

Gıdada bilgilendirme zorunluluğu başlıyor.
Yaptırmayan yandı

Yaptırmayan yandı

​1,5 milyon araç yeni yılda takipten kaçamayacak.
Lokma:<br>Yılın en iyisi

Lokma:
Yılın en iyisi

​Google'dan sonra AppStore'da da zirvede!

İlk iş tezkereyi meclise sunacağız

İlk iş tezkereyi meclise sunacağız

Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısında konuştu.

En başarılı <br>Türk takımı

En başarılı
Türk takımı

​UEFA, tüm zamanların en iyi kulüplerini açıkladı.

Tüm yangınlar kontrol altında

Tüm yangınlar kontrol altında

Bakan Pakdemirli, Karadeniz'deki yangınlara ilişkin konuştu.
Bölge alarm veriyor

Bölge alarm veriyor

​Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi için yetkililer uyardı.
Sel suları <br>çekilince ortaya çıktı

Sel suları
çekilince ortaya çıktı

Adana'da 4 gündür etkili olan yağışlar hasara yol açtı.
Son derece tehlikeli

Son derece tehlikeli

​İBB barajlara kuyu suyu aktardı, korkutan açıklama geldi.
Devletimiz<br> toprak altındaki kızımı çıkardı

Devletimiz
toprak altındaki kızımı çıkardı

​HDP önünde eylem yapan annelerden Hüsniye Kaya'nın evlat zaferine duygulandıran yorum.
Bank Asya'ya yatırılan para belli oldu

Bank Asya'ya yatırılan para belli oldu

​OHAL Komisyonu Başkanı Tanrıkulu'ndan flaş açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.