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Ankara İlahiyat’ta 7 bin 500 lira burs imkanı

Türkiye’nin en köklü yüksek din öğretimi kurumu olan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yeni öğrencilerini bekliyor. Üniversite, ilgili fakülte için YKS’de ilk 10 bine giren öğrencilerine ise burs imkânı sağlıyor.

Haber Merkezi
04:00 . 29/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İlk 100’e giren öğrencilere 7 bin 500 TL, 101-500 arasında yer alan öğrencilere 5 bin TL, 501-1000 arasındaki öğrencilere 4 bin TL, 1001- 2 bindekilere 3 bin TL, 2 bin 1- 3 bin arasındakilere 2 bin TL, 3 bin 1-5 bin arasındakilere bin 500 TL, 5 bin bir- 10 bin arasındaki öğrencilere ise bin TL burs verilecek. İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS tarafından belirlenen alan bazlı dünya üniversiteleri sıralamasının 2023 verilerine göre Ankara Üniversitesi, “Teoloji/İlahiyat ve Din bilimleri” alanında dünyada 51-100 bandında yer alıyor. Listede İlahiyat alanında Türkiye’den sadece Ankara Üniversitesi bulunuyor.



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