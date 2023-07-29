Ankara İlahiyat’ta 7 bin 500 lira burs imkanı

İlk 100’e giren öğrencilere 7 bin 500 TL, 101-500 arasında yer alan öğrencilere 5 bin TL, 501-1000 arasındaki öğrencilere 4 bin TL, 1001- 2 bindekilere 3 bin TL, 2 bin 1- 3 bin arasındakilere 2 bin TL, 3 bin 1-5 bin arasındakilere bin 500 TL, 5 bin bir- 10 bin arasındaki öğrencilere ise bin TL burs verilecek. İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS tarafından belirlenen alan bazlı dünya üniversiteleri sıralamasının 2023 verilerine göre Ankara Üniversitesi, “Teoloji/İlahiyat ve Din bilimleri” alanında dünyada 51-100 bandında yer alıyor. Listede İlahiyat alanında Türkiye’den sadece Ankara Üniversitesi bulunuyor.