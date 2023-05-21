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Ankara Kuşu tutuklandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye yönelik montaj kaset ve sahte belge soruşturması kapsamında aranan Ankara Kuşu adlı Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

20:57 . 21/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
"Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar.

"Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan adliye sevk edildi.

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, Oktay, Çoruh ve Turan'ın tutuklanmasına karar verdi.Gözaltına alınan Yaşar, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Yaşar, çıkarıldığı hakimlikçe, Şantaj, Sahte Özel Belgeyi Bilerek Kullanma, Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçlarının tamamından ayrı ayrı tutuklandı.





#Ankara Kuşu
#Oktay Yaşar
#Muharrem İnce
#Kaset kumpası
13 dakika önce
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