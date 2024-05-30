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Ankara merkezli 21 ilde 'Sibergöz-42' operasyonu: Yazar Aşkım Kapışmak gözaltına alındı

Bu sabah saatlerinde Ankara merkezli 21 ilde “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik operasyon düzenlenmişti. Edinilen bilgilere göre, operasyon sonucu yazar Aşkım Kapışmak'ın da yakalanarak İstanbul'da gözaltına alındığı ve soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi.

20:04 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 21:06 - 30/05/2024 Perşembe
IHA
Yazar Aşkım Kapışmak
Yazar Aşkım Kapışmak

Yazar Aşkım Kapışmak, “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen “Sibergöz-42” operasyonları çerçevesinde İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kapışmak, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya götürüldü.

Aşkım Kapışmak yakalanarak Ankara'ya götürüldü

Edinilen bilgiye göre, yazar Aşkım Kapışmak'ın, Ankara merkezli 21 ilde “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen “Sibergöz-42” operasyonları kapsamında İstanbul'da gözaltına alındığı ve soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, milyar dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 127 şüphelinin yakalandığı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Davranış Bilimleri Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak'ın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis tarafından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi.

127 şüpheli yakalanmıştı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu “Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerinin Aklanması” suçlarına yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 127 şüphelinin yakalanmıştı.

“Sibergöz-42” operasyonu

Bu sabah düzenlenen ve “Sibergöz-42” adı verilen operasyonda yakalanan şüphelilerin, “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle vatandaşları yatırıma yönlendirildiği, otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması sattıkları ve mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunup “Saadet Zinciri” sistemi oluşturdukları iddia ediliyor. Bu yöntemle uluslararası dolandırıcılık eylemini gerçekleştirdikleri öne sürülen şüphelilerin, 1 milyar dolar vurgun yaparak haksız kazanç elde ettikleri ifade ediliyor.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına el konulduğu kaydedilirken, adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale de el konulan operasyonun genişleyebileceği ifade ediliyor.



#Aşkım Kapışmak
#Sibergöz Operasyonu
#Ankara
#Dolandırıcılık
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