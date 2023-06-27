Ankara ve Antalya’yı ver destek olayım

CHP ile iş birliği yaptığı 2019 yerel seçimlerinde ilçe belediyeleri ile yetinmek zorunda kalan İYİ Parti, bu kez planlarını “büyükşehir” üzerine kurdu. İYİ Parti’nin pazarlıklarında büyükşehir hayalini gerçekleştirmesi öncelik olacak. İYİ Parti’nin hafta sonu toplanan 3. Olağan Kurultayı’nda CHP ile yapılan ittifakı bitirme noktasına getiren Genel Başkan Meral Akşener’in mayısta yapılan milletvekilliği seçimlerinde aldığı yüzde 9,9 oyu koz olarak kullanacağı kaydedildi. Yerel seçimler için kamuoyuna bugünden renk vermemeye özen gösteren İYİ Parti, bu oy oranını belediyelere dönüştürecek bir strateji oluşturma peşinde. İYİ Parti pazarlıkta çıtayı yüksek tutmayı hedefliyor. Ankara ve Antalya’ya göz diken İYİ Parti’nin bu iller karşılığında CHP’ye destek verebileceği kaydediliyor. CHP’nin İYİ Parti ile iş birliği yapmaması halinde HDP’nin desteğini alsa bile büyükşehirleri kazanamayacağı belirtiliyor.