Ankara'da acı kaza: Libyalı komutanları taşıyan jet düştü

Haymana civarında acil iniş bildirimi alınan uçakla bir daha irtibat kurulamadı. Uçak kısa bir süre sonra Haymana-Polatlı arasındaki arazide yere çakıldı. Büyük bir gürültüyle patlayan uçaktan sağ kurtulan olmadı. Enkaza Haymana ilçesi Kesikkavak köyünün 2 kilometre güneyinde jandarma tarafından ulaşıldı. Bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgenin çamurlu olması nedeniyle aramaları yaya olarak yürüten ekipler, uçağın enkazına ulaştı. Kazanın görgü tanıklarından Bekir Taner, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük bir gürültü duyduklarını ve hızla olay yerine geldiklerini söyledi. Ekiplerle birlikte alanda arama tarama faaliyetlerine katıldıklarını ifade eden Taner, bir süre sonra enkaza ulaştıklarını anlattı.