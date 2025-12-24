Ankara'da acı kaza: Libyalı komutanları taşıyan jet düştü

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve Kara Kuvvetleri Komutanı Feyturi el-Gribil ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak Ankara’da düştü.
Türkiye’de temaslarda bulunduktan sonra ülkesine dönüşe geçen Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan özel jet Haymana’da düştü. Büyük bir gürültüyle patlayan uçaktan sağ kurtulan olmadı.
ACİL DURUM ÇAĞRISI YAPTI
Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan Malta'dan kiralanan 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50 tipi iş jeti saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus’a gitmek üzere havalandı. Uçak, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali El-Haddad ve Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Feyturi Gribil’in yanı sıra; Askeri Üretim Dairesi Müdürü Tuğgeneral Mahmud El-Kutayvi; Genelkurmay Başkan Danışmanı Muhammed El-Asavi Diyab ve fotoğrafçı Muhammed Ömer Ahmed Mahcub’u taşıyordu. Jetle irtibat saat 20.52’de kesildi.
PATLAMAYLA ÇAKILDI
Haymana civarında acil iniş bildirimi alınan uçakla bir daha irtibat kurulamadı. Uçak kısa bir süre sonra Haymana-Polatlı arasındaki arazide yere çakıldı. Büyük bir gürültüyle patlayan uçaktan sağ kurtulan olmadı. Enkaza Haymana ilçesi Kesikkavak köyünün 2 kilometre güneyinde jandarma tarafından ulaşıldı. Bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgenin çamurlu olması nedeniyle aramaları yaya olarak yürüten ekipler, uçağın enkazına ulaştı. Kazanın görgü tanıklarından Bekir Taner, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük bir gürültü duyduklarını ve hızla olay yerine geldiklerini söyledi. Ekiplerle birlikte alanda arama tarama faaliyetlerine katıldıklarını ifade eden Taner, bir süre sonra enkaza ulaştıklarını anlattı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Uçağın düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Öte yandan, kaza nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nda bir müddet iptal edilen uçuşlara yeniden izin verildiği öğrenildi.
LİBYA 3 GÜN YAS İLAN ETTİ
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Abdülhamid Dibeybe, taziye mesajında trajik bir kazada hayatını kaybeden heyete Allah'tan rahmet diledi. Dibeybe mesajında "Ülkelerine samimiyet ve özveriyle hizmet etmiş, disiplin, sorumluluk ve milli bağlılık konusunda örnek teşkil etmiş insanları kaybettik" ifadelerini kullandı. Libya, kazanın ardından 3 günlük milli yas ilan etti.
ANKARA’DA TEMASLARDA BULUNDU
- Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali el-Haddad, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak dün Ankara'ya geldi. İlk olarak Orgeneral Bayraktaroğlu ile görüşen el-Haddad daha sonra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabul edildi. el-Haddad temaslarını tamamladıktan sonra akşam yeniden dönüşe geçti.