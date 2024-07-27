Ankara'da asansör boşluğuna düşüp ölmüştü: Büyük ihmal ortaya çıktı ABB'den açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da asansörde mahsur kalan ve yardıma gelen itfaiye ekibinin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Beren Su Bolat (13), toprağa verildi.
Beren Su Bolat, salı günü Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'de sınıf arkadaşının oturduğu apartmana gitti. Beren Su ile arkadaşı, 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı.
İhbar üzerine gelen itfaiyenin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybederken, arkadaşı kurtarıldı.
Beren Su'nun ölümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda itfaiye görevlileri hakkında Ankara Batı Başsavcılığı'nca 'Taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla' adli soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf soruşturma dosyasına girdi
Öte yandan Beren Su ile arkadaşının kurtarılma çalışması sırasında çekilen bir fotoğraf da soruşturma dosyasına girdi.
Fotoğrafta Beren Su, iki kat arasında kalan asansörden arkası dönük bir şekilde indiği sırada, kendisini tutması gereken itfaiye personelinin bir elinde termos olduğu görüldü. Beren Su'nun, asansörden indiği sırada alttaki boşluğa düştüğü belirtildi.