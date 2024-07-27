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Ankara'da asansör boşluğuna düşüp ölmüştü: Büyük ihmal ortaya çıktı ABB'den açıklama geldi

Ankara'da asansörde mahsur kalan Beren Su Bolat'ın (13), itfaiye ekibinin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili itfaiye personeli hakkında soruşturma başlatıldı. Beren Su, asansörden indiği sırada kendisini tutması gereken itfaiye görevlisinin kemer bağlamadığı ve elinde termos olduğu ortaya çıktı. Bu ana ilişkin fotoğraf, soruşturma dosyasına girdi. Beren Su Bolat'ın dayısı Ümit Büyükata, "Hiçbir tedbir almadan kapıyı açmışlar. Resmen cinayet, başka hiçbir şey değil. Hiçbir şey yapmıyorsan bir kemer bağlayabilirsin" dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin açıklama yaptı.

11:24 - 27/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 11:27 - 27/07/2024 Cumartesi
DHA
Asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Beren Su Bolat'ın ailesi itfaiye görevlisi hakkında ihmal iddiasında bulundu: Soruşturma başlatıldı
Asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Beren Su Bolat'ın ailesi itfaiye görevlisi hakkında ihmal iddiasında bulundu: Soruşturma başlatıldı

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da asansörde mahsur kalan ve yardıma gelen itfaiye ekibinin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Beren Su Bolat (13), toprağa verildi.

Beren Su Bolat, salı günü Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'de sınıf arkadaşının oturduğu apartmana gitti. Beren Su ile arkadaşı, 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı.

İhbar üzerine gelen itfaiyenin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybederken, arkadaşı kurtarıldı.


Beren Su'nun ölümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda itfaiye görevlileri hakkında Ankara Batı Başsavcılığı'nca 'Taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla' adli soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf soruşturma dosyasına girdi

Öte yandan Beren Su ile arkadaşının kurtarılma çalışması sırasında çekilen bir fotoğraf da soruşturma dosyasına girdi.


Fotoğrafta Beren Su, iki kat arasında kalan asansörden arkası dönük bir şekilde indiği sırada, kendisini tutması gereken itfaiye personelinin bir elinde termos olduğu görüldü. Beren Su'nun, asansörden indiği sırada alttaki boşluğa düştüğü belirtildi.


Belediyeden açıklama

ABB'den yapılan yazılı açıklamada,
"23 Temmuz 2024 tarihinde Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana gelen asansörde mahsur kalma vakasında yapılan kurtarma çalışmaları esnasında meydana gelen üzücü kazada 13 yaşında bir kız çocuğunun hayatını kaybetmesi üzerine; gerek savcılık makamınca gerekse Ankara Büyükşehir Belediyesi ilgili makamlarınca olaya müdahale eden personeller hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Devam eden hukuki süreçler ve açılan soruşturmalar neticesinde ilgili makamlarca üzücü olaydaki sorumluluğun Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunun tespiti halinde ise tüm yasal işlemlerin hassasiyetle takip edileceğini ve uygulanacağını bildiririz"
denildi.

"Resmen cinayet, başka hiçbir şey değil"

Bolat’ın dayısı Fatih Büyükata, itfaiyenin ihmali olduğunu belirterek
“Çevredekiler ‘5’inci kattan değil, 6’ncı kattan açın kapıyı’ diyor. ‘Yapacağımız işi bize mi öğreteceksiniz, çekilin kenara biz halledeceğiz’ diyor.

Açıyorlar, ondan sonra elinde fincan çocuğa ‘dön arkanı, ağaçtan iner gibi in, ben seni sarılıp tutacağım’ diyor. Çocuk arkasını dönüp aşağı doğru sarkınca tutmuyor. Tamamen ihmalkarlık”
dedi.


#Ankara
#Ankara Büyükşehir Belediyesi
#itfaiye
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