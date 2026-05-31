Ankara'da bayram ziyaretinde kaybolan kadın yaralı halde bulundu

Ankara'da ailesinin yanına bayram ziyareti için gittikten sonra ulaşılamayan Hatice Anlı, jandarma ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü koordineli çalışma neticesinde arazide yaralı olarak ulaşıldı. İlk müdahalesi yapılan kadının tedavisi Nevşehir Devlet Hastanesinde sürüyor.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kendisinden haber alamayan yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Hatice Anlı (32) için arama çalışması başlatıldı.
Ankara’da ikamet eden Hatice Anlı, Beypazarı İlçesi Saray Mahallesi’nde bulunan ailesinin yanına bayram ziyareti için gitti. En son sabah saatlerinde görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hatice Anlı’nın yakınları, jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralı olarak bulundu
Kayıp olarak aranan Hatice Anlı, akşam saatlerinde Beypazarı ilçesinde Nallıkaşı mevkisinde ekipler tarafından yaralı halde bulundu. Yüksekten düşerek yaralandığı belirlenen Anlı, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.