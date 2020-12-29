Gündem Ankarada DEAŞ operasyonu 35 şüpheli gözaltında
POLİTİKA

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 35 şüpheli gözaltında

Ankara'da polis ve MİT Bölge Başkanlığı'nca yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucu DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 35 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
40 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
40 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri ile MİT Bölge Başkanlığı, saha ve analiz çalışmaları yürüttü.

Çatışma bölgeleri ile irtibat

Bu kapsamda, kentte DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler elde edilen 40 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Emniyet firari 5 şüphelinin peşinde

Şafak vakti yapılan operasyonda 35 Irak uyruklu, yakalanarak, gözaltına alındı. Firari 5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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