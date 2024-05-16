Ankara’da hareketli saatler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndan önce gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve görevden uzaklaştırılan emniyet müdürleriyle ilgili soruşturma hakkındaki sorular üzerine Bakan Tunç, devam eden soruşturmalarla, kovuşturmalarla ilgili hususların araştırıldığını dile getirdi. Cumhuriyet savcılarının gerekli soruşturmaları titizlikle yürüttüğünü ifade eden Tunç, “Yargımıza güvenelim. Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı en ince ayrıntısına, detayına kadar inceler, araştırır, soruşturur ve yargının önüne getirir. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda yargımıza güvenelim. Tarafsız, bağımsız yargımız, sıfatı ne olursa olsun suç işleyenin, yanlış yapanın üzerine gidecektir” diye konuştu. Tunç, soruşturma ve kovuşturmaların sonuçlarının beklenmesi gerektiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan soruşturması ve Ankara Emniyeti'ndeki gelişmeler hakkında açıklama yaptı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli oyun kurmaya çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz. Organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, zehir tacirlerine, göçmen kaçakçılarına, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı illegal yapılara ve suç odaklarına göz açtırmayacağız. Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖ'vari gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Hangi kurum içinde Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa, sonuna kadar gidip, o yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz. Mülkiye müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak. Atılan her adımı, telefon kayıtlarını tek tek inceliyorlar. Gereğini yapacağız.”