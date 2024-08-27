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Ankara'da havan mermisi alarmı! Ekipler olay yerine sevk edildi: Çevre sakinleri bölgeden uzaklaştırıldı

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde havan mermisi hareketliliği yaşandı. Cezaevi lojmanları bölgesinde patlamamış halde bulunan havan mermisi nedeniyle olay yerine bomba imha ekipler sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken çevre sakinleri de olay yerinden uzaklaştırıldı.

22:28 - 27/08/2024 Salı
Güncelleme: 22:42 - 27/08/2024 Salı
IHA
Başkent Ankara'da cezaevi lojmanları bölgesinde patlamamış havan mermisi bulundu.
Başkent Ankara'da cezaevi lojmanları bölgesinde patlamamış havan mermisi bulundu.

Ankara'da, cezaevi lojmanlarının bulunduğu bölgede patlamamış bir havan mermisi bulundu. Bomba imha ekipleri olay yerinde incelemeler yapıyor.

Çevre sakinleri bölgeden uzaklaştırıldı

Alınan bilgiye göre, Ankara'da, cezaevi lojmanlarının bulunduğu bölgede patlamamış bir havan mermisi bulundu. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları, gerekli güvenlik önlemlerini alarak çalışmalara başladı. Merminin bulunduğu alanda geniş güvenlik önlemleri alındı ve çevre sakinleri bölgeden uzaklaştırıldı.

Vatandaşlar muhtemel tehlikelere karşı uyarıldı

Bomba imha ekiplerinin sesli uyarılar yapıp gerçekleştirdiği çalışmalar devam ediyor. Bölge sakinleri, muhtemel tehlikelere karşı uyarılırken, yetkililer durumu yakından takip ediyor.



#Ankara
#Havan Mermisi
#Bomba
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