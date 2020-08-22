Ankara'da ikinci baro adımı: Avukatların üye olması için imza süreci de başlatıldı

Yeni baronun kurucular kurulu üyesi Avukat Ali Aydın Akpınar, “Avukatlar mevcut yapıda savunmasızdır. Bu durum hukuk üretimini, özgür ve bağımsız savunmayı engelliyor. Kuracağımız baro, hukuk fakültelerinin müfredat programlarına, hukuk eğitimine katkı sunacak. Kuracağımız baro, gelişen ve değişen yasal mevzuat karşısında, meslek yaşına ve kıdeme bakılmaksızın meslek içi eğitimi sürekli ve zorunlu kılarak meslektaşlarımıza katkı sunacaktır” dedi.

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Destek olmaya davet ediyoruz

Ankara Barosuna kayıtlı tüm avukatları yeni baroya katılmaya davet eden Akpınar, şöyle konuştu: “Ankara 2 No’lu Baroya mensup olmak isteyen meslektaşlarımız elektronik imzalarıyla girebilecekleri UHAP üzerinden kuruluş beyannamesini vermiş olacağımız baroya üye olmak istediklerini Türkiye Barolar Birliğine beyan edecekler ve Avukatlık Kanunu gereğince yeterli sayıya ulaşıldığında baro tüzel kişilik kazanacak ve Ankara 2 No’lu Baro faaliyetine hukuken ve fiilen başlayacaktır. Tüm meslektaşlarımızı kendilerinin sahibi olacağı bu baroya destek olmaya davet ediyoruz.” Yeni baronun kurucular kurulu üyelerinden Avukat Eyüphan Korkmaz ise “Bu, yılların bir özlemiydi. Bu kanunun çıkmasının gerekçelerinden bir tanesi tüm Türkiye kamuoyunu yaralayan Ankara Barosu Başkanının yaklaşımıydı. Belki bu bardağı taşıran son damlaydı ama bunun öncesinde gerek 15 Temmuz’da alınan tavırlar, Gezi olaylarında alınan yaklaşımlar, daha önceki genel kurullardan sonra oluşan diğer grupları hiçbir şekilde kucaklamıyor oluşları, var olan sorunları kronik hale getirdi. Bu da yeni bir oluşuma ihtiyaç duyulması gereğini doğurdu” dedi. Korkmaz, Ankara’da 2 bin avukatı rahat bir şekilde bir araya getireceklerine inandığını belirtti.

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İMZA SÜRECİ BAŞLATILDI

Basın toplantısının ardından Ankara 2 Nolu Baro’nun kurulması için TBB’ye başvuru yapıldı. Ve avukatların üye olması imza süreci de başlatıldı. Kanun uyarınca yeni baro için asgari 2 bin avukatın imzası gerekiyor. Yine kanuna göre, yeni baronun en geç 6 ay içinde gerekli imzaları toplayıp kuruluşu tamamlaması gerekiyor. Kanuna her baro, baro başkanı dahil 4 delege ve ilaveten her 5 bin avukat için bir delegeyle TBB’de temsil edilecek.