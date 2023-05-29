Ankara’da renk değişmedi

Ankara’da da ikinci turda ilk turla benzer sonuçlar çıktı. Erdoğan ilk turda en yüksek oyu yüzde 78,2 ile Çamlıdere’den almıştı. İkinci turda da aynı ilçeden birinci çıkan Erdoğan, yüzde 80,5 oy aldı. Erdoğan, ikinci turda Ankara’nın bütün ilçelerinde oyunu yükseltti. Erdoğan’ın en çok oyunu yükselttiği ilçe ise yüzde 4,3 ile Akyurt oldu. Kılıçdaroğlu da Ankara’da 14 Mayıs seçimlerine göre bütün ilçelerde oyunu yükseltti. Kılıçdaroğlu, Ankara’da Etimesgut, Yenimahalle, Mamak ve Çankaya’da birinci çıktı. Kılıçdaroğlu’nun oyunu en çok artırabildiği ilçe yüzde 4,8 ile Etimesgut, oyunu en az artırabildiği ilçe ise yüzde 1,2 ile Haymana oldu.