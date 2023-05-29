|
Gündem

Ankara’da renk değişmedi

Erdoğan ilk turda en yüksek oyu yüzde 78,2 ile Çamlıdere’den almıştı. İkinci turda da aynı ilçeden birinci çıkan Erdoğan, yüzde 80,5 oy aldı. Erdoğan, ikinci turda Ankara’nın bütün ilçelerinde oyunu yükseltti.

Mehmet Güney
04:00 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Ankara’da da ikinci turda ilk turla benzer sonuçlar çıktı. Erdoğan ilk turda en yüksek oyu yüzde 78,2 ile Çamlıdere’den almıştı. İkinci turda da aynı ilçeden birinci çıkan Erdoğan, yüzde 80,5 oy aldı. Erdoğan, ikinci turda Ankara’nın bütün ilçelerinde oyunu yükseltti. Erdoğan’ın en çok oyunu yükselttiği ilçe ise yüzde 4,3 ile Akyurt oldu. Kılıçdaroğlu da Ankara’da 14 Mayıs seçimlerine göre bütün ilçelerde oyunu yükseltti. Kılıçdaroğlu, Ankara’da Etimesgut, Yenimahalle, Mamak ve Çankaya’da birinci çıktı. Kılıçdaroğlu’nun oyunu en çok artırabildiği ilçe yüzde 4,8 ile Etimesgut, oyunu en az artırabildiği ilçe ise yüzde 1,2 ile Haymana oldu.


Ankara ilçeleri 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023
Ankara ilçeleri 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen ikinci 2. tur nedeniyle merak edilen konulardan birisi oldu. Ankara'da 4.285.644 seçmen bulunuyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ankara’da Kılıçdaroğlu % 47.3, Erdoğan % 46 oy aldı. Adaylardan hiçbiri yeterli çoğunluğa ulaşamadığından cumhurbaşkanı seçimi 2. turu gerçekleştirildi. Ankara 2. tur cumhurbaşkanı seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun aldıkları ilçelere göre oy oranları ve oy sayısı netleşiyor. 28 Mayıs cumhurbaşkanı 2. Tur Altındağ, Akyurt, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Yeni Şafak seçim sayfasında.

Ankara 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - 28 Mayıs 2023
Ankara 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - 28 Mayıs 2023

2. Tur Ankara seçim sonuçları, ilçe ilçe Ankara Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı anlık olarak haberimizde. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan % 49,5 oy alırken Kılıçdaroğlu %44,9 oy aldı. Adaylardan birinin % 50 + 1’e ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmen 28 Mayıs 2023 pazar günü, sabah saat 08.00’de oy kullanmaya başladı. Saat 17.00’de oy verme işleminin sona ermesiyle İç Anadolu Bölgesi Ankara 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları da belli olmaya başladı. 2. turda seçime katılma oranı yüzde 87,04 olarak kayda geçti. Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre Ankara seçim sonuçları 2.tur oy oranları anbean Yeni Şafak seçim sayfasından yayınlanıyor.


#Seçim
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Zonguldak Zonguldak seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları