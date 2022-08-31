Ankara'da servis ücretlerine zam geldi

Ankara'da okul servis ücretlerine zam geldi. Yapılan zamla birlikte 0-3 kilometre arası yıllık 5 bin 96 TL oldu.

15 KİLOMETREDEN SONRA HER KİLOMETRE BAŞI EK 150 TL

Bir diğer bilgiye göre, güzergahın 15 kilometreyi aştığı kilometre başına 150 TL daha eklenecek.

İSTANBUL'DA SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbul'da okul servis ücretlerine geçen hafta yüzde 40 zam yapılmıştı. Yeni öğrenci servis tarifesine göre en yakın mesafe olan 0-3 km arası aylık 540 TL, yıllık 4 bin 860 TL olurken, en uzak mesafe 0-40 km arası ise aylık bin 370 TL, yıllık 12 bin 330 TL olarak onaylandı.