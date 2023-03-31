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Ankara'da termometreler eksi 9 dereceyi gösterdi: Kuğulu Park'ın havuzları dondu

Ankara'da gece, termometreler eksi 9 dereceyi gösterdi. Süs havuzları dondu, soğuk hava yarın etkisini kaybedecek.

09:45 . 31/03/2023 Cuma
IHA
Hava sıcaklığının eksi 9 dereceyi gördüğü başkentte Kuğulu Park'taki havuzlar dondu.

Hava sıcaklığının eksi 9 dereceyi gördüğü başkentte Kuğulu Park'taki havuzlar dondu.

Ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları Ankara’da da etkisini gösterdi.

Mart ayının son gecesinde soğuk hava etkili olurken şehrin yüksek kesimlerinde termometreler eksi 9’u gösterdi.

Havuz buza döndü

Ankara’nın simge yerlerinden Kuğulu Park’taki havuzun yüzeyi kısmen buz tuttu. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.




#ankara
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#kar
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