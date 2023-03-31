Ankara'da termometreler eksi 9 dereceyi gösterdi: Kuğulu Park'ın havuzları dondu

Tokat kent merkezi ve birçok ilçede gece saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürdü. Kent genelinde kar, park ve bahçeler ile evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Rakımı 1224 metre olan Nebiyan Dağı beyaz örtüyle kaplandı. Tokat ve Samsun 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.