Gündem Ankarada yağış etkili oluyor
ANKARA

Ankara'da yağış etkili oluyor

Ankara’da öğle saatlerinden itibaren yağmur yağışı etkili olmaya başladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Ankarada yağış etkili oluyor
Ankara'da yağış etkili oluyor.

Ankara’da bir süre önce 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yağışlı hava yeniden kendini gösterdi. Etimesgut, Yenimahalle ilçelerinde yağış nedeniyle yolları su bastı. Araçlar selden etkilenen yollarda zorlukla ilerledi.

Ankara Valisi Şahin: Bodrum katın su ile dolmasıyla bir genç kızımız vefat etti
GÜNDEM
Ankara Valisi Şahin: Bodrum katın su ile dolmasıyla bir genç kızımız vefat etti
Genci kurtarma savaşı

Genci kurtarma savaşı

​Dut toplamak isterken demir eline saplandı.
Mülteci dramı

Mülteci dramı

​Botta doğum yapan anne ve bebeğine Türkiye sahip çıktı.
Resmi Gazetede yayımlandı: Asgari ücret zammı 1 Temmuzda yürürlüğe girecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı Diyarbakır anneleri sevindi.

​Altıncı kattan düşen beş yaşındaki Belinay ağır yaralandı.

​Ünlü ressamın portresi açık artırmada alıcısını buldu.

Yedi yıl önce hayatını kaybeden kardeşiyle aynı kaderi paylaştı.

İki yaşındaki minik Büşra'nın durumu ağır.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.