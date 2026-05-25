Ankara'daki kritik NATO zirvesi tedbir: İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı

22:3825/05/2026, Pazartesi
IHA
Ankara’da gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesi güvenlik toplantısı gerçekleştirildi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan 36. NATO Zirvesi'nin güvenlik önlemleri masaya yatırıldı. Toplantıda, Emniyet ve Jandarma tarafından zirveye yönelik kapsamlı güvenlik sunumları gerçekleştirildi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan 36. NATO Zirvesi öncesinde Bakanlığımızda güvenlik toplantımızı gerçekleştirdik. NATO üyesi ülkelerin devlet başkanlarının katılımıyla yapılacak zirveye ilişkin güvenlik tedbirlerini tüm yönleriyle ele aldık. Toplantımızda Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek bu önemli organizasyonun huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.



