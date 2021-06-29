Gündem Ankaranın Afrika açılımı genişliyor
ANKARA

Ankara’nın Afrika açılımı genişliyor

Türkiye ile Afrika’yı siyasetten ticarete, kültürden güvenliğe pek çok konuda bütünleştiren çabaların başarısı, diplomatik misyonlara da yansıdı. Türkiye’nin 2002’de 12 olan büyükelçilik sayısı bugün 43’e ulaştı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
​Ankara’nın Afrika açılımı genişliyor
Gündem

Türkiye ile Afrika’yı siyasetten ticarete, kültürden güvenliğe pek çok konuda bütünleştiren çabaların başarısı, diplomatik misyonlara da yansıdı. Türkiye’nin 2002’de 12 olan büyükelçilik sayısı bugün 43’e ulaştı.

  • Önümüzdeki günlerde Gine Bissau’da açılacak büyükelçilikle birlikte sayı 44’e çıkacak. 2008’de 10 olan Ankara’daki Afrika ülkeleri temsilciliği sayısı da geçtiğimiz hafta Zimbabve ve Gine Bissau büyükelçiliklerinin açılmasıyla 37 oldu. Türkiye, Afrika’ya yönelik kalkınma yardımlarında da öncü oldu.

TİKA’nın kıtadaki temsilcilik sayısı 22’ye ulaşırken 2005-2020 dönemi resmi kalkınma yardımları 500 milyon doları geçti. Türkiye, Maarif Vakfı eliyle de kıtanın dört bir yanında 144 okul ve 16 yurtla 14 bini aşkın öğrenciye eğitim hizmeti veriyor. Türkiye Bursları programından mezun Afrikalı öğrencilerin sayısı 15 bini aştı. Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkiler de aynı dönemde gelişmeye devam etti. Türkiye’nin Afrika’daki doğrudan yatırımlarının toplam değeri 6 milyar doları aştı.

Abone Ol Google News
İlk 10 arasına gireceğiz

İlk 10 arasına gireceğiz

​Türksat 5A'dan ilk görüntü geldi.
Gökbey 3 de havalandı

Gökbey 3 de havalandı

​Müjdeyi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir verdi.
Psikolojik harp

Psikolojik harp

​Türkiye'nin yükselişini durdurmak için her yola başvuruyorlar.
Çetebaşı Peker 'Bataklık'ta

Çetebaşı Peker 'Bataklık'ta

​Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda da adı çıktı.
Muhabirimiz de silahlandı

Muhabirimiz de silahlandı

​Dizi setini silahlı kamp yaptılar.
Ucuz siyasetini<br>unutmayacağız

Ucuz siyasetini
unutmayacağız

​Gençlerden Kılıçdaroğlu'na 1'er liralık dava.
Yayın yönetmenliği istedin

Yayın yönetmenliği istedin

​Dündar'a The Marmara göndermesi.
Macron'a bir darbe daha

Macron'a bir darbe daha

İlk turda tokat ikinci turda hezimet.
Nişantaşı'nda<br>Lüks<br>Sağlıkla Buluşuyor

Nişantaşı'nda
Lüks
Sağlıkla Buluşuyor

​Lüksün de tanımı artık değişti.
Fuat Oktay Özbekistan'da

Fuat Oktay Özbekistan'da

​Yedi sektörde iş birliği çağrısı.
Garda aşılama

Garda aşılama

​Türkiye, zaman mekan dinlemiyor.
80 ülkeden 774 marka katıldı

80 ülkeden 774 marka katıldı

​Tarım fuarında 1 milyar dolarlık hasat.
Şampiyonluk için geldim

Şampiyonluk için geldim

Trabzonspor, daha önce anlaşmaya vardığı Koita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.​
Şehit orman işçisine acı veda

Şehit orman işçisine acı veda

​Ekip arkadaşları Hasdemir'i kurtarmak için alevlerin arasına dalmış.
Ayağının altından kaçırdı

Ayağının altından kaçırdı

​İspanya kalecisinden EURO 2020'de unutulmayacak hata.
Şampiyonu elediler

Şampiyonu elediler

Penaltılarda favori gösterilen Fransa'yı elediler.

Öztürk Yılmaz: Kemal Kılıçdaroğlu yürüyen yalan makinesi
Gündem

Öztürk Yılmaz: Kemal Kılıçdaroğlu yürüyen yalan makinesi

CHP'den ayrılarak Yenilik Partisi'ni kuran Öztürk Yılmaz, TVNET canlı yayınında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun huy edindiği "yalan siyasetini" eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nu "yürüyen yalan makinesi" olarak nitelendiren Öztürk, "İnsanları itibarsızlaştırmak için her şeyi yapıyor." dedi.
Psikolojik harp: Yalanlarbaşrolde
Gündem

Psikolojik harp: Yalanlar başrolde

Türkiye’nin yükselişini durdurmak ve ülkeyi kaosa sürüklemek için her yola başvuran yabancı fonlu medya ve muhalefet, şimdi de psikolojik harbin en tehlikeli silahı olan yalana sarıldı. Uzmanların ‘post truth’ adını verdiği kısa ömürlü, duygulara hitap eden ve anlık yıkıcı etki yaratabilecek yalanlar dolaşıma sürüldü. Yalanda öncülüğü Kılıçdaroğlu üstlendi. Milyonlarca gencin geleceğini etkileyecek YKS’den bir gün önce “Katarlı gençlere sınavsız tıp eğitimi hakkı verildiğini” öne sürdü. Yalanı servis eden medya organları özür dileyip geri çekilse de Kılıçdaroğlu ve CHP’liler vazgeçmedi. CHP’nin psikolojik harp yalanları bununla sınırlı kalmadı. Ana muhalefet son bir ayda sayısız yalana imza attı.
Ankara’nın Afrika açılımı genişliyor
Gündem

Ankara’nın Afrika açılımı genişliyor

Türkiye ile Afrika’yı siyasetten ticarete, kültürden güvenliğe pek çok konuda bütünleştiren çabaların başarısı, diplomatik misyonlara da yansıdı. Türkiye’nin 2002’de 12 olan büyükelçilik sayısı bugün 43’e ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.