​Ankara’nın Afrika açılımı genişliyor

Türkiye ile Afrika’yı siyasetten ticarete, kültürden güvenliğe pek çok konuda bütünleştiren çabaların başarısı, diplomatik misyonlara da yansıdı. Türkiye’nin 2002’de 12 olan büyükelçilik sayısı bugün 43’e ulaştı.

Önümüzdeki günlerde Gine Bissau’da açılacak büyükelçilikle birlikte sayı 44’e çıkacak. 2008’de 10 olan Ankara’daki Afrika ülkeleri temsilciliği sayısı da geçtiğimiz hafta Zimbabve ve Gine Bissau büyükelçiliklerinin açılmasıyla 37 oldu. Türkiye, Afrika’ya yönelik kalkınma yardımlarında da öncü oldu.

TİKA’nın kıtadaki temsilcilik sayısı 22’ye ulaşırken 2005-2020 dönemi resmi kalkınma yardımları 500 milyon doları geçti. Türkiye, Maarif Vakfı eliyle de kıtanın dört bir yanında 144 okul ve 16 yurtla 14 bini aşkın öğrenciye eğitim hizmeti veriyor. Türkiye Bursları programından mezun Afrikalı öğrencilerin sayısı 15 bini aştı. Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkiler de aynı dönemde gelişmeye devam etti. Türkiye’nin Afrika’daki doğrudan yatırımlarının toplam değeri 6 milyar doları aştı.