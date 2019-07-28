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Ankesör PKK ve DHKP-C yöntemi

Ankesörlü telefonla iletişim kuran FETÖ’nün, bu yöntemi PKK ve DHKP-C’den esinlenerek uyguladığı ortaya çıktı. PKK ve DHKP-C şüphelilerinin verdiği bilgiler bunu deşifre etti.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

FETÖ’nün TSK’daki kripto üyelerinin deşifre olmasına yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturmaları her geçen gün derinleştiriliyor. Soruşturma birimlerinden elde edilen bilgilere göre FETÖ’nün TSK’daki üyeleriyle irtibat kurduğu sabit hat yani ankesörlü telefonla iletişime geçme yöntemini, PKK ve DHKP-C terör örgütlerinden esinlenerek uyguladığı tespit edildi. PKK ve DHKP-C’ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında ifade veren örgüt üyeleri, ankesörlü telefon yönteminin kendi örgütleri tarafından daha önce kullanıldığını itiraf etti. Şüphelilerin incelenen telefon kayıtlarında çok sayıda örgüt mensubuyla ankesörlü telefon vasıtasıyla, tıpkı FETÖ’nün mahrem imamlarının TSK’daki üyeleriyle irtibata geçebilmek için yaptığı kısa süreli konuşmalar gerçekleştirdikleri belirlendi.

‘GÖZ GÖZE GELSEK YETER’

Ankesörlü telefon soruşturmalarında itirafçı sayısında gözle görünür bir yükseliş yakalandı. Son olarak yürütülen soruşturmada itirafçı olan Üsteğmen S.D., FETÖ’nün mahrem imamlarının peşlerini nasıl bırakmadıklarına yönelik önemli bilgi verdi. Sık aranmalar nedeniyle görev yeri olan Kayseri’de telefon hattını 2 kez değiştirmesine rağmen örgütün humarasını bulduğunu söyleyen S.D., “Furkan kod isimli mahrem imam beni arayarak ‘Kayseri’ye geldim buluşalım. Buluşmak istemiyorsan da meydanda yan yana geçerken göz göze gelmek istiyorum’ dedi. Bu göz göze gelmenin bile onun ve örgüt için bir buluşma olacağını söyledi” dedi. Aynı mahrem imama Kayseri’ye geldiğinde “yol masrafını nasıl karşıladığını” sorduğunu söyleyen S.D., “esnaf abilerinin hizmet adı altında karşıladığı” cevabını aldığınını anlattı.

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