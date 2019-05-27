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İZMİR

İzmir haberleri: Siyanürle anne ve babasını öldüren genç için hastaneden rapor istendi

Anne-babasını siyanürle öldüren genç hastaneye sevk edildi

İzmir'de, annesi Fatma ile babası Mehmet Kalkan'ı içine siyanür koyduğu şerbeti içirerek, öldüren üniversite öğrencisi Mahmut Can Kalkan, yargılama sürecinin hızlanması için akıl sağlığının yerinde olup, olmadığının belirlenmesi amacıyla hastaneye sevk edildi. Kalkan'a, olay sonrası kaldırıldığı hastanede şizofreni tanısı koyulmuştu.

Haber Merkezi DHA
Mahmut Can Kalkan
Mahmut Can Kalkan

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 15 Mayıs'ta, Soğukkuyu Mahallesi 6062/1 Sokak'ta bulunan, 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana gelen olayda Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, potasyum siyanür ile hazırladığı şerbeti, annesi Fatma ile babası Mehmet Kalkan'a ikram edip, içirdi.

ANNE VE BABASI ÖLMÜŞTÜ

Kalkan çifti, sıvıdan içtikten sonra fenalaştı. Emir Can Kalkan (16) ise ağabeyinin ikram ettiği sıvıdan içmek istemedi. Emir Can, ağabeyinin ısrarı sırasında gözüne bu sıvıdan sıçmasıyla geçici görme kaybı yaşadı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Kalkan çifti ile oğulları Mahmut Can, Emir Can ve Mehmet Taha Kalkan'ı (4) hastaneye kaldırdı. Fatma ve Mehmet Kalkan çifti yaşamını yitirirken, geçici görme kaybı yaşayan Emircan ile siyanür kaynaklı sağlık sorunu yaşamadıkları anlaşılan Mahmut Can ve küçük kardeşi Mehmet Taha Kalkan, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Kalkan çifti ise memleketleri Yozgat'ta toprağa verildi.

DHA
Fatma ve Mehmet Kalkan çifti olayda hayatını kaybetti.

YARGILAMA ÖNCESİ RAPOR ALINACAK

Gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede şizofreni teşhisi koyulan Mahmut Can Kalkan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma aşamasında "Üniversitenin laboratuvarında, yatay çizgi şeklinde kırmızı gözleri olan ve siyah pelerin takan, süper kahraman gibi birisiyle tanıştım. Ancak bu kişiyi yalnızca ben görebiliyordum, o da yalnız olduğumda. Bana, kalabalık içinde olmayı sevmediğini ve sadece kendisi varken laboratuvara geldiğini söylüyordu. Son olarak, bana siyanürlü bir şerbet hazırlamamı ve aileme içirmemi söyledi" diyen Kalkan, akıl sağlının yerinde olup, olmadığının belirlenmesi amacıyla tutuklu bulunduğu Buca Cezaevi'nden Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

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DHA
Mahmut Can Kalkan
  • Burada doktor gözetiminde izlenecek Kalkan'ın rol yapıp, yapmadığı tespit edilecek. Kalkan hakkında hazırlanacak rapor, yargılama sürecinde mahkemeye sunulacak.

RAPOR İSTENDİ

Öte yandan Mahmut Can Kalkan hakkında, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan da şizofreni hastası olup, olmadığının belirlenmesi amacıyla detaylı rapor istendiği belirtildi.

Siyanür zehirlenmesinde korkunç iddia: Şerbet yaptım tadına bakın
FOTOĞRAF 18
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Bayraklı Soğukkuyu Mahallesi’nde bir apartmanda yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi M.C.K. (21), deney yapmak için internetten potasyum siyanür sipariş etti.
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İddiaya göre internette kimyasal ürün ticareti yapan M.C.K., eve getirdiği siyanürü anne ve babasına “Size şerbet yaptım” diyerek içirdiği ileri sürüldü.
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Daha sonra ise siyanürden içen anne Fatma (39), baba Mehmet (46) rahatsızlandı. Ardından da kardeşler M.T. ve E.C.K. (4) ile kendisi de siyanürden etkilendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
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Siyanür etkilenen beş kişilik aile, 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan baba Mehmet K. ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan anne Fatma K., bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Siyanürden etkilenen iki kardeşin Ege üniversitesi Tıp Fakültesindeki tedavileri devam ederken M.C.K. ise emniyete götürüldü.
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İddialara göre M.C.K.’nın ticaretle uğraştığı ancak başarısız olduğu öğrenilirken yine M.C.K.’nın evde sık sık deneyler yaptığı da ileri sürüldü.
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Öte yandan, binaya gelen İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, evde incelemede bulundu. Yetkililer durum tespiti yaparak, binada yaşayan diğer vatandaşların durumuyla ilgili bilgi aldı.
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Siyanür zehirlenmesinde korkunç iddia: Şerbet yaptım tadına bakın
İzmir'de, üniversite öğrencisinin internetten sipariş ettiği siyanür ile anne ve babanın öldüğü, iki kardeşin tedavisinin sürdüğü olayda korkunç iddia ortaya atıldı. Gencin, iddiaya göre anne ve babasına "Size şerbet yaptım, tadın" diyerek siyanürü içirdiği öne sürüldü


Siyanüre ulaşmak kolay mı?
GÜNDEM
Siyanüre ulaşmak kolay mı?

Siyanürlü şerbet
GÜNDEM
Siyanürlü şerbet

Deney yapmak için internetten aldı: Anne ve babası öldü 3 kardeş hastanede
GÜNDEM
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