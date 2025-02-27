Anneannesini öldüren Şener'e müebbet hapis

Mahkeme, sanığın akıl sağlığının yeniden değerlendirilmesi için rapor talebini reddetti ve sanığın savunmalarını dinledi. Bedirhan Şener, "Anneannem dünyada en sevdiğim insanlardan biridir. Deprem olduğunda Osmaniye’den kendisini alıp buraya ben getirdim. Anneannemi kasten öldürmedim, anneme de teşebbüste bulunmadım. Beraatimi ve tahliyemi isterim" dedi.

Mahkeme süreci ve karar

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde düzenlenen dördüncü duruşmada tutuklu sanık Bedirhan Şener, annesi Berrin Şener ve avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanığın anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğünü, annesi Berrin Şener'e ise öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek, 'üst soya karşı kasten öldürme', 'üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Mahkeme heyeti, Bedirhan Şener'i, anneannesini silahla öldürmekten ağırlaştırılmış müebbete mahkum etti ancak takdir indirimi uygulayarak cezayı müebbete çevirdi. Annesi Berrin Şener'e yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan ise delil yetersizliği nedeniyle beraat karan verildi.





Adli psikiyatri raporu sonrası yargılandı

Geçen yıl 31 Temmuz'da Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bedirhan Şener, babası Abdüllatif Şener, annesi Berrin Şener ve anneannesi Leyla Çetiner'i evinde karşılayarak kapıyı açar açmaz tabancayla ateş etti. Olay sonucunda Leyla Çetiner hayatını kaybederken, Bedirhan Şener polis tarafından gözaltına alınarak tutuklandı. Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi tarafından düzenlenen raporda, sanığın cezai sorumluluğunu etkileyecek bir akıl hastalığı bulunmadığı tespit edildi ve hakkında dava açıldı.











