Annenin bebeğini darbettiği görüntüler kan dondurmuştu: Detaylar ortaya çıktı

Kırgızistan vatandaşı D.O., boşanma sürecinde olduğu eşi A.U. ile yaşadığı evde, 1 yaşındaki bebekleri M.A.U.’yu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Bebeğin geçici velayeti babaya verilirken, annenin akıl sağlığının incelenmesine karar verildi. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması ise büyük tepki çekti.

İstanbul'da yaşayan Kırgızistan uyruklu D.O., geçici velayeti kendisinde olan bebekleri M.A.U. ile birlikte Bodrum'daki boşanma aşamasındaki eşi A.U.'nun evine geldi. Aynı evde bir süre kalan çiftin zaman zaman tartıştığı, bu süreçte D.O.'nun bebeğe yönelik şiddet uyguladığı öne sürüldü. A.U., 31 Mayıs'ta D.O. hakkında bebekleri M.A.U.'yu ısırıp, tokat atarak darbettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Polis, aynı gün D.O.'yu gözaltına aldı. D.O., ifadesinde M.A.U.'yu ısırmadığını, ağız ve yanağına vurduğunu söyledi. M.A.U. için darp raporu alındı ve geçici olarak babası A.U.'ya teslim edildi.