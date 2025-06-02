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Annenin bebeğini darbettiği görüntüler kan dondurmuştu: Detaylar ortaya çıktı

Annenin bebeğini darbettiği görüntüler kan dondurmuştu: Detaylar ortaya çıktı

17:282/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
DHA
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Eşi ile boşanma aşamasında olan bir kadının çocuğunun yanında yaptığı hareketler sosyal medyada yayılan videoyu izleyen herkesi adeta dehşete düşürdü. Görüntülerde kadının çocuğunu korkuttuğu ve parmaklarını ısırdığı ayrıca şiddet uyguladığı görülüyor.
Eşi ile boşanma aşamasında olan bir kadının çocuğunun yanında yaptığı hareketler sosyal medyada yayılan videoyu izleyen herkesi adeta dehşete düşürdü. Görüntülerde kadının çocuğunu korkuttuğu ve parmaklarını ısırdığı ayrıca şiddet uyguladığı görülüyor.

Bipolar olduğu iddia edilen bir kadın, kucağındaki bebeğini darp ettiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. O görüntülerin ardından detaylar ortaya çıktı. Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir baba, boşanma aşamasında olduğu Kırgızistan uyruklu eşi hakkında, henüz bebek yaştaki çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikâyette bulundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan anne D.O.'nun, ifadesinde çocuğu darbettiğini kabul ettiği öğrenildi. Şok yaratan olay sonrası bebeğin geçici velayeti babaya verilirken, savcılık akıl sağlığı raporu talep etti.

Kırgızistan vatandaşı D.O., boşanma sürecinde olduğu eşi A.U. ile yaşadığı evde, 1 yaşındaki bebekleri M.A.U.’yu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Bebeğin geçici velayeti babaya verilirken, annenin akıl sağlığının incelenmesine karar verildi. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması ise büyük tepki çekti.



Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler


Muğla'nın Bodrum ilçesinde A.U. (34), boşanma aşamasındaki eşi Kırgızistan uyruklu D.O. (29) hakkında bebekleri M.A.U.'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunuldu. Bebeğin geçici velayeti baba A.U.'ya verilirken, D.O. hakkında akıl sağlığı raporu istendi.



Savcılık akıl sağlığı raporu talep etti


İstanbul'da yaşayan Kırgızistan uyruklu D.O., geçici velayeti kendisinde olan bebekleri M.A.U. ile birlikte Bodrum'daki boşanma aşamasındaki eşi A.U.'nun evine geldi. Aynı evde bir süre kalan çiftin zaman zaman tartıştığı, bu süreçte D.O.'nun bebeğe yönelik şiddet uyguladığı öne sürüldü. A.U., 31 Mayıs'ta D.O. hakkında bebekleri M.A.U.'yu ısırıp, tokat atarak darbettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Polis, aynı gün D.O.'yu gözaltına aldı. D.O., ifadesinde M.A.U.'yu ısırmadığını, ağız ve yanağına vurduğunu söyledi. M.A.U. için darp raporu alındı ve geçici olarak babası A.U.'ya teslim edildi.



Soruşturma sürüyor


Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla anne hakkında akıl sağlığı raporu istendi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, D.O.'ya ait olduğu belirtilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. D.O.'nun kucağındaki M.A.U. ile kaydedilen görüntüler tepki çekti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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