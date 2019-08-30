Annesini öldürüp ambulansı aradı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir şahıs annesini boğarak öldürdükten sonra şüphe çekmemek için ambulansı ve akrabalarını arayıp yardım istedi. Olay, ilçeye bağlı Şarkiye Mahallesi’nde meydana geldi. Mert.K. (28), birlikte yaşadığı annesi Meryem K. (50) ile henüz bilinmeyen nedenden tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Mert K., annesinin boğazını sıktı. Mert K., bir süre sonra 112 Sağlık ekiplerini arayarak annesinin hareketsiz yattığını söyleyerek yardım istedi.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OTOPSİDE ÇIKTI

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Meryem K.'nin cansız bedeni, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerde, Meryem K.'nin boğazında darp izi olduğu ve boynunun kırıldığı tespit edildi. Olayda cinayet bulguları üzerine harekete geçen polis ekipleri, Mert K.'nın ifadesine başvurdu. Cinayeti itiraf eden Mert K., gözaltına alındı.

CİNAYET İÇİN PİŞMANMIŞ

Şüphelinin, annesi için sağlık ekiplerinin, ardından şüphe çekmemek için de bazı akrabalarını arayıp, yardım istediği de ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, "Annenizi öldürdüğünüz için pişman mısınız?" sorusuna "Pişmanım" cevabını verdi.