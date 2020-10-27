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Antalya haberleri: Oğlunun tabutuna son kez bakan annenin feryadı yürekleri dağladı

Antalya'da oğlunun tabutuna son kez bakan annenin feryadı yürekleri dağladı: Ben nasıl unuturum o yüzü

Antalya’da otomobille motosikletin karıştığı trafik kazasında 20 yaşındaki üniversite 1. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti. Gencin cenazesini almaya gelen anne, morgda oğlunun tabutuna baktıktan sonra, “Ben nasıl unuturum o yüzü” diyerek feryat etti.

Haber Merkezi İHA
Ayakta durmakta zorlanan gözü yaşlı anne Yeliz Tezcan, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.
Ayakta durmakta zorlanan gözü yaşlı anne Yeliz Tezcan, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.

Antalya'daki kaza, dün 23.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. yönetimindeki 07 MAF 56 plakalı otomobil ile Deniz Tezcan’ın (20) kullandığı 07 HUE 45 plakalı motosiklet İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı’nda çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Tezcan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası sürücü polis merkezine götürülürken, Tezcan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

DHA
Deniz Tezcan

"Nasıl unuturum o yüzü"

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü 1. sınıf öğrencisi Deniz Tezcan’ın cenazesini almaya baba, anne, küçük kardeşi ve okuldan arkadaşları geldi.

Morgda çocuklarının cenazesini almayı bekleyen ailenin büyük üzüntü yaşadığı gözlendi. Ayakta durmakta zorlanan gözü yaşlı anne Yeliz Tezcan, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.

DHA

Oğluna son kez bakmak için morgun içerisine giren anne, "Nasıl unuturum o yüzü. Buradayım annem buradayım. O beni duyuyor. Nasıl unuturum o yüzü. Yardım et yarabbi" diyerek feryat etti.

Anne Yeliz Tezcan’ı yakınları teskin etti.

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