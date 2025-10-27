Antalya merkezli kumar operasyonu: 18 kişi tutuklandı

Ekipler, '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' ve 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçları kapsamında yürütülen çalışmalarda, yasa dışı bahis sitesinde müşteri temsilciliği yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için Antalya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.