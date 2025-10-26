Yeni Şafak
Beş gündür kayıp olan İrlandalı turistin cansız bedenine ulaşıldı

26/10/2025, Pazar
DHA
Barajda kaybolan İrlandalı turistin 5'inci günde cansız bedeni bulundu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gün önce gezi teknesiyle katıldığı turda yüzmek için Oymapınar Baraj Gölü'ne girip kaybolan İrlandalı Antony Dmien Smith'in cansız bedenine ulaşıldı.

Arama çalışmalarına bu sabah su altı araçlarıyla devam eden
ekipler, Antony Dmien Smith'i yaklaşık 22 metre derinlikte buldu. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından sudan çıkarılan Antony Dmien Smith'in cenazesi morga gönderildi.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

#Antalya
#Manavgat
#Oymapınar Baraj Gölü
