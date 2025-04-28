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Antalya'da bir apartmanda çıkan yangın ahşap kata sıçradı: Kullanılamaz hale geldi

Antalya'da bir apartmanda çıkan yangın ahşap kata sıçradı: Kullanılamaz hale geldi

09:2928/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
IHA
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Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen yangın apartmanın ahşaptan yapılan 4. katındaki evi kullanılamaz hale getirdi.

Antalya Kumluca ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda dün saat 17.30'da meydana gelen yangında ahşaptan yapılmış olan daire kullanılamaz hale geldi. Apartmanın çatısından duman yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etmesine rağmen apartmanın ahşaptan yapılan 4. katı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.




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