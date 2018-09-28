Gündem Antalyada gece yarısı korkutan deprem
ANTALYA

Antalya'da gece yarısı korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Antalya Korkuteli merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi IHA
Antalya'da deprem
Antalya'da deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinden alınan bilgiye göre Antalya Korkuteli Akkoç-Döşemealtı merkezli bir deprem meydana geldi.

Saat 03.26'da yerin 103.6 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü. Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesindeki bilgilere göre ise 03.26'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin derinliği 78.07 kilometre olarak ölçüldü.

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