Antalya'da liderler geçidi

Forum için 100'ü aşkın ülkeden 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı bekleniyor. Ermenistan, Azerbaycan, Irak, Macaristan gibi 60'tan fazla ülke dışişleri bakanı düzeyinde temsil edilecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşeceği belirtilirken, foruma katılacak Filistinli yetkililer de Gazze’deki İsrail vahşetini durdurmak için Antalya’da olacak. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, arabulucuktan, gıda krizine çok sayıda toplantı yapılacağını, Gazze için ise yüksek düzeyli özel bir panel olacağını vurguladı.