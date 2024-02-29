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Antalya'da liderler geçidi

6 Şubat depremleri nedeniyle ertelenen Antalya Diplomasi Forumu'nun 3'üncüsü, yarın başlıyor.

Canberk Doğan
04:00 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 05:38 - 29/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak ana temasıyla toplanacak foruma 100'ü aşkın ülkeden 4 bin konuk katılacak. 1-3 Mart arası toplanacak forum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde yapılacak. Forumda küresel krizler, terörle mücadele, enerji güvenliği gibi kritik konular 40'a yakın panelde masaya yatırılacak. Afrika ülkelerinden de ciddi katılımın olacağı forumda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.


GAZZE İÇİN ÖZEL FORUM

Forum için 100'ü aşkın ülkeden 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı bekleniyor. Ermenistan, Azerbaycan, Irak, Macaristan gibi 60'tan fazla ülke dışişleri bakanı düzeyinde temsil edilecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşeceği belirtilirken, foruma katılacak Filistinli yetkililer de Gazze’deki İsrail vahşetini durdurmak için Antalya’da olacak. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, arabulucuktan, gıda krizine çok sayıda toplantı yapılacağını, Gazze için ise yüksek düzeyli özel bir panel olacağını vurguladı.


#Antalya
#Antalya Diplomasi Forumu
#Recep Tayyip Erdoğan
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