Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Antalya'da metruk binada yangın çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da metruk binada yangın çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti

17:1417/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Antalya'da binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Bahçelievler Mahallesi 141 Sokak'taki terk edilmiş 4 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yangını söndüren ekipler, içerde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Yapılan kontrolde, kimliği belirsiz erkeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.





#ceset
#İtfaiye
#metruk bina
#Morg
#ölü
#polis
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ 17 Kasım planlı su kesintisi programı: Ankara'da sular ne zaman gelecek, kesinti kaç saat sürecek, hangi ilçe ve mahalleler etkilenecek?