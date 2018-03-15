GündemAntrepoda raflar işçilerin üzerine devrildi
İSTANBUL

Antrepoda raflar işçilerin üzerine devrildi

Tuzla'da antrepoda raflar işçilerin üzerine devrildi. Bazı işçilerin raflar altında mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. Rafların altında kalan 4 işçiden 3'ü diğer işçilerin yardımıyla, 1'i ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Haber MerkeziIHA
Tuzla'da raflar işçilerin üzerine düştü.
Tuzla'da raflar işçilerin üzerine düştü.

Tuzla Organize Sanayii Bölgesi'nde özel bir şirkete ait depodaki raflar işçilerin üzerine düştü. Rafların altında kalan 4 işçiden 3'ü diğer işçilerin yardımıyla, 1'i ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Tuzla Organize Sanayii Bölgesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Özel bir şirkete ait olan ve çeşitli malzemelerin koyulduğu depoda bulunan büyük raflar henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düştü. 4 işçi düşen rafların altında kaldı. İşçilerde 3'ü diğer işçilerin yardımıyla kurtarılırken 1'i ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı işçiler tedavi edilmek üzere çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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