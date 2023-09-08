Arabulucuya 5 günde 3 bin 361 başvuru

Kira başta olmak üzere çeşitli konularda sorun yaşayan vatandaşlar, zorunlu arabulucunun yolunu tuttu. 1 Eylül itibarıyla başlayan uygulamaya, 5 günde 3 bin 361 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 2 bin 928’i nin evsahibi ve kiracı arasında yaşanan anlaşmalıklara ilişkin olması dikkat çekti. Uygulama kapsamında kira tespit, tahliye, uyarlama, kontrat kaynaklı sorunlar, taşınmaz paylaşımı, kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklar, aidata ilişkin davalar zorunlu arabuluculuk süreciyle çözüme kavuşturulacak. Mahkemelerin yükünü hafifletmek amacıyla başlatılan arabuluculuk sistemine, kısa sürede çözüm getirmesi nedeniyle ilgi büyük.