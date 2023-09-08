Arabulucuya 5 günde 3 bin 361 başvuru

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Kira başta olmak üzere çeşitli konularda sorun yaşayan vatandaşlar, zorunlu arabulucunun yolunu tuttu. 1 Eylül itibarıyla başlayan uygulamaya, 5 günde 3 bin 361 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 2 bin 928’i nin evsahibi ve kiracı arasında yaşanan anlaşmalıklara ilişkin olması dikkat çekti. Uygulama kapsamında kira tespit, tahliye, uyarlama, kontrat kaynaklı sorunlar, taşınmaz paylaşımı, kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklar, aidata ilişkin davalar zorunlu arabuluculuk süreciyle çözüme kavuşturulacak. Mahkemelerin yükünü hafifletmek amacıyla başlatılan arabuluculuk sistemine, kısa sürede çözüm getirmesi nedeniyle ilgi büyük.
KİRA İLK SIRADA
Yeni Şafak’ın Adalet Bakanlığı'ndan edindiği bilgilere göre, başvurularda ilk sırayı kira uyuşmazlıkları aldı. Arabulucuya kira kaynaklı 2 bin 928 başvuru yapıldı. Arabulucuya giden konular arasında ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarından kaynaklı 178 başvuru, kat mülkiyeti uyuşmazlıklardan kaynaklı 232 başvuru, komşuluk hukuku uyuşmazlıklardan kaynaklı 18 başvuru, tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklı 5 başvuru olmak üzere toplamda 3 bin 361 başvuru yapıldı. Arabulucuda kiracı ve ev sahibi orta yolu bulamazlarsa zam miktarı yasal sınır olan yüzde 25’i geçemeyecek.