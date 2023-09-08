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Arabulucuya 5 günde 3 bin 361 başvuru

Ev sahibi ve kiracılar arasındaki uyuşmazlıklar başta olmak üzere pek çok konuda anlaşma yolunu hakim kılmak için hayata geçirilen arabuluculuk uygulamasına ilgi büyük. 1 Eylül’den bu yana başlayan uygulamaya ilk 5 günde 3 bin 361 başvuru yapıldı. Başvuruların 2 bin 928’i kira kaynaklı oldu.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Kira başta olmak üzere çeşitli konularda sorun yaşayan vatandaşlar, zorunlu arabulucunun yolunu tuttu. 1 Eylül itibarıyla başlayan uygulamaya, 5 günde 3 bin 361 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 2 bin 928’i nin evsahibi ve kiracı arasında yaşanan anlaşmalıklara ilişkin olması dikkat çekti. Uygulama kapsamında kira tespit, tahliye, uyarlama, kontrat kaynaklı sorunlar, taşınmaz paylaşımı, kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklar, aidata ilişkin davalar zorunlu arabuluculuk süreciyle çözüme kavuşturulacak. Mahkemelerin yükünü hafifletmek amacıyla başlatılan arabuluculuk sistemine, kısa sürede çözüm getirmesi nedeniyle ilgi büyük.

KİRA İLK SIRADA

Yeni Şafak’ın Adalet Bakanlığı'ndan edindiği bilgilere göre, başvurularda ilk sırayı kira uyuşmazlıkları aldı. Arabulucuya kira kaynaklı 2 bin 928 başvuru yapıldı. Arabulucuya giden konular arasında ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarından kaynaklı 178 başvuru, kat mülkiyeti uyuşmazlıklardan kaynaklı 232 başvuru, komşuluk hukuku uyuşmazlıklardan kaynaklı 18 başvuru, tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklı 5 başvuru olmak üzere toplamda 3 bin 361 başvuru yapıldı. Arabulucuda kiracı ve ev sahibi orta yolu bulamazlarsa zam miktarı yasal sınır olan yüzde 25’i geçemeyecek.



#Kiracı
#ev sahibi
#Konut
#Arabulucu
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